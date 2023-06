A városi könyvtár mindig központi szerepet töltött be a város életében. Az elmúlt tíz esztendőben a feladatkör jelentősen kibővült, az intézmény látogatottsága jelentősen megnőtt.

– Kiemelt célunknak tartjuk, és nap mint nap tapasztaljuk, hogy mennyire fontos az olvasóvá nevelés. Az olvasás az élet összes területén meghozza hasznát, mert az olvasó ember gondolkodó ember. Ezért immáron tizedik alkalommal kerül megrendezésre a 14 éven aluliak számára, a nyári szünet időtartamára meghirdetett játékos olvasási verseny, a Nyárolvasó. A cél, hogy minél többen, minél többet olvassanak a szabadés szállási gyerekek. A lényeg nem változik, csak a játék tematikája. Évről-évre mindig mást találunk ki, hogy mit lehet gyűjteni a kikölcsönzött könyvekkel. A tavalyi év sikeressége az évtizedes építkezés, és munka tudatában is meglepett bennünket, hiszen 2022 nyarán rekordot jelentő, összesen 115 gyermek gondolta úgy, hogy könyvtári könyvet (is) olvas a nyári szünetben. Az, hogy a mai elkényelmesedő, képernyővezérelt világban Szabadszálláson nemhogy nem csökken, hanem nő az olvasó gyerekek száma, rendkívül örömteli hír, és büszkeségre ad okot – fogalmazott Vass Roland könyvtárvezető.

Idén egyben oktató jellege is lesz a játéknak. A gyermekek a lakókörnyezetünkben megtalálható madarak bőrébe „bújhatnak”, így stílusosan kis madarakat lehet gyűjteni. A legszorgalmasabbak a nyár végén értékes jutalomban részesülnek majd.

– Több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza a szabadszállási városi könyvtárban minden nyáron zajló Nyáridőtöltés fantázianevet viselő programsorozatunk is.

A nyári szünet időtartama alatt minden héten várjuk azokat a gyermekeket, akik szeretik hasznosan, és jó társaságban tölteni az idejüket. Eleinte mindössze néhány alkalommal volt társasjátékozás, rejtvényfejtés, gyöngyfűzés. Ma már minden szerda délután tartunk valamilyen foglalkozást, ráadásul igyekszünk új ötleteket is megvalósítani. Így kerül be az idei kínálatba például a nyári baleseti veszélyeket ismertető gyakorlati előadás, vagy éppen a mai korban népszerű mesterséges intelligencia bemutatása. Az elmúlt évek legnépszerűbb foglalkozásait természetesen idén is megtartjuk – sorolta a könyvtárvezető.

Az idei nyár legnagyobb eseménye július 8-án, szombaton lesz. Tíz éve, ezen a napon a Szabadszállási Városi Napok keretén belül került sor a belülről felújított városi könyvtár ünnepélyes átadására.

– Terveink szerint a rendezvényen képviselteti magát a kecskeméti Katona József Könyvtár is.

Az idelátogatók megtekinthetik az elmúlt időszak rendezvényein készült, több száz képből álló kiállításunkat, de készülünk lufihajtogatással, óriástortával és sok egyéb meglepetéssel is. Egy évtizeddel ezelőtt kiemelt szempont volt, hogy a könyvtár újra fontos szerepet töltsön be a közösség életében, közösségi térként funkcionáljon. Egy olyan hely legyen, ahova a fiatalok szeretnek eljönni, és ahova bárki betérhet, ha segítségre van szüksége. Úgy gondolom, az elmúlt időszakban nemcsak a több száz rendezvény, a rengeteg új szolgáltatás, az országos Legyél Te is diákkönyvtáros! program kifejlesztése, az Én könyvtáram programban való részvétellel a módszertan hivatalos alkalmazójává válás, vagy éppen a Tini-Kuckó kialakítása mind-mind ebbe az irányba volt egy aprócska lépés. A mostani és a leendő szülők pedig majd eldöntik, hogy jól csináltuk-e – emelte ki Vass Roland.