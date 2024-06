– Milyen volt a bajnok Dusnok elleni idényzáró mérkőzés?

Markó Renátó, a Foktő játékosa lövésre készül

Fotó: Pozsgai Ákos

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzésnek nézünk elébe, igaz, hogy a meccsnek valójában már nem volt tétje, hiszen már mindkét csapatnak korábban eldőlt a helyezése. Mi mégis nyerni szerettünk volna, hiszen ez a mérkőzés már a tavalyi évben rangadóvá avanzsált. Az időjárás ugyan nem volt túl kedvező, hiszen 32 fokban kellett helytállnunk. A 12. percben büntetőhöz jutottunk, amit ki is használtunk, ami szerencsére az előnyünkre vált. Az állás sokáig 1-0 volt a mi javunkra, a vendégcsapat sok helyzetet alakított ki, a kapusunk viszont remekül helytállt. A második félidőben az egyik kontránkból, egy beadást követően, egy vendégvédőről megpattant a labda, így a gólvonalon áthaladva, de a hálót nem érintve született meg a második gól, ami egyben a végeredményt is jelentette. Összességében nagyon izgalmas meccs volt, büszke vagyok a csapatra a tisztes helytállásért, a győzelemért, a vendégcsapatnak pedig ezúton is gratulálok a bajnoki címhez.

– A kalocsai Méhecskékben kezdtél, sőt, tulajdonképpen a pályafutásod nagy része a Méhecskékhez kötődik, lényegében 2021 óta vagy a Foktő játékosa. Kik voltak a kedvenc edzőid a kalocsai Méhecskékben?

– Szerencsére minden edzőmmel kiváló viszonyt ápoltam, mindenkinek nagyon sokat köszönhetek és mindannyian hozzájárultak az eddigi sikereimhez. Mivel nem kevés esztendőt töltöttem a kalocsai Méhecskéknél, nem kevés korosztályos csapatban szerepeltem, így aztán a névsort tekintve is egészen komoly az a szakembergárda, amelyre hálásan emlékezhetek vissza. Ők Vancsik Zsolt, Paletta Richárd, Farkas Gábor, Vén Gábor, Balogh Tamás, Práger László, Cserenkó Szabolcs, Gojtán István, Pákolicz László és Gyuricza János. Nagyon remélem, hogy nem felejtettem ki senkit, hiszen mindegyiknek hálával tartozom.

– Mi volt a legjobb bajnoki helyezés, amelyiket bármelyik csapatoddal elértél?

– Két bajnoki címet emelnék ki. Az első az, amikor az U19-es csapattal, Kalocsán veretlenül zártuk le a bajnokságot, a másik pedig az a bajnoki cím, amelyet a foktői csapattal nyertünk meg, és amelynek köszönhetően feljutottunk a megyei másodosztályú bajnokságba.