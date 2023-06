Pászti András, hunyadivárosi önkormányzati képviselő nyitotta meg a Hunyadi Pódium első alkalmát a Hunyadivárosi Közösségi Házban. Beszédében örömét fejezte ki, hogy a városrészben elindult egy olyan kezdeményezés, ami eddig nem volt. Ugyanis a Hunyadi Pódiumok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az itt élők találkozhassanak és beszélgessenek majd írókkal, művészekkel vagy politikusokkal.

Az első vendég Bán János, írói nevén Bán Mór, a Hunyadi-regények szerzője volt, akinek az első folytatásos kisregényét pontosan 40 évvel ezelőtt publikálták a Petőfi Népe lapban.

Mint mondta, ez volt az első lépések egyike, ami abban segítette őt, hogy az írói pályát választotta.

Bán Mórral a Hunyadi könyvekről és a regénysorozat alapján készülő tízrészes filmsorozat kulisszatitkairól beszélgettünk.

– A magyar történelem eseménydús történéseiből bőven lehet válogatni. Vajon Bán Mór miért döntött annak idején a Hunyadiak mellett?

Mint mondta, amikor elhatározta, hogy jó lenne egy történelmi regénysorozatot megírni és megjelentetni, akkor valójában a bőség zavara volt a legnagyobb gondja.

– Annyira gazdag a történelmünk és annyi kevéssé ismert korszaka van, hogy tényleg nehéz volt kiválasztani – hangsúlyozta.

Mint mondta, a Hunyadiak három nemzedékének a története az még azért a felemelő dicsőséges múlt. Úgy gondolta, hogy az ő példájukon keresztül tolmácsolni tudja azt, amire ma is nagyon nagy szükségünk van: példaképeket tud bemutatni, meg azt a mentalitást is, ami szemlélti, hogy ezek az emberek hogyan is küzdöttek, hogy az országot újra és újra megmentsék.

Bán Mór szerint akkor sem volt jobb a helyzet, mint ma.

– Tulajdonképpen a mai állapotaink, a magyar történelemben messze a legjobb állapotokat jelentik, csak ezzel nem vagyunk tisztában, mert nem ismerjük eléggé a múltat

– hangsúlyozta.

Éppen ezért tartja fontosnak, hogy megismerjük azt, hogyan éltek fél ezer évvel ezelőtt az őseink, hogyan viszonyultak a nehézségekhez.

– A semmiből felemelkedett Hunyadi család három nemzedékének a története annyira mélyen jellemzően magyar történet, hogy azt gondoltam, hogy nemcsak a 15. századra jellemző ez az egész eposz, hanem elmond nagyon sok mindent rólunk – tette hozzá az író.

Hangsúlyozta: azt gondoltam, hogy ez a három nemzedék, nagyon gyönyörűen ki fog rajzolni egy képet, ami önmagában is nagyon jó és izgalmas történet. Másrészt pedig rengeteg ismétlődő tanulságot hordoz magában.

A Hunyadi család történetét feldolgozó történelmi regénysorozat a fiatalokat és az idősebb korosztályt is magával ragadta. A regény sorozatnak köszönhetően a történelmet kevésbé ismerők is egyre jobban megkedvelik ezt a korszakot. Bán Mór úgy véli, hogy fontos a múltunkat kicsit közelebb hozni magunkhoz, mert elidegenítettek a saját múltunktól minket. A múltunkkal való könnyű azonosulás nélkül nagyon nehéz helyt állni a jelenben – magyarázta.