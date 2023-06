Igényes házat kínálnak eladásra Kecskemét Kadafalva részén. A fotók alapján elsőre azt hittük, csupán látványterveket nézegetünk. De nem, ez maga a valóság! A 88,9 millióért kínált otthont ráadásul a teljes berendezéssel együtt is megvehetjük… Nézzen szét velünk a helyi ingatlanpiac egyik legigényesebb ajánlatának albumában!

Megyes János aktív életét a pénzügyi-gazdasági vezetői munkája töltötte ki, a kilencvenes évek közepe óta azonban nyugdíjasként másik szenvedélyének, az írásnak szenteli idejét. Elsősorban regényeket, novellákat ír, de a helyi újság hasábjain is megosztja gondolatait.

Kétnapos fogathajtó versenyt rendeztek Tiszakécskén. Az első napon este villanyfénynél versenyeztek a fogatok, a második napon délelőtt és délután is összemérték tudásukat.

Virág Barnabás, a Magyar Kodály Társaság Kecskeméti Tagcsoportjának új elnöke volt a Gong rádió Mai téma című műsorának vendége. A március végi tisztújító közgyűlésen megválasztott új elnök a társaság munkájáról és terveiről beszélt a rádióműsorban.

Csomák Lászlóné Cserzsi szabadszállási textilszobrász mutatkozott be alkotásaival a szombati kunadacsi falunap keretében a közösségi színtér épületében. A „Fényes pillanatok” című kiállítást Farkas Ildikó polgármester nyitotta meg.

Igazi népünnepélyt rendeztek a hétvégén Tabdiban, a falunap keretében. Ahogy korábban is, most is a sportpálya mögötti részt alakították ki úgy, hogy a gyerekek is szem előtt legyenek, miközben a szülők az árnyat adó sátrak alatt beszélgettek, illetve a pörköltversenyen elkészült ételeket fogyasztották.

Pokol konyhája címmel tartott harci játékot vasárnap a Szabadszállási Hagyományőrző Airsoft Egyesület. A vegánok és a húsimádók az egykori szabadszállási Kossuth Lajos laktanya területén küzdöttek meg az ebéd alapanyagaiért.

Elfojtották annak a tűznek a lángjait, amely Jakabszállás külterületén, a II. körzet tanyán keletkezett. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy körülbelül hetven négyzetméteres, nádfedeles melléképület. A tüzet a kecskeméti és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók fékezték meg, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.

Az Én Városházám. A Tiéd. A Miénk. – címmel egyhetes rendezvénysorozattal ünneplik meg a felújított kecskeméti városházát.

A nemzeti összetartozás napján Kiskunmajsa főterén álló Trianoni-emlékműnél emlékeztek a 103 évvel ezelőtti országcsonkítására, egyidejűleg azt is ünnepelve, hogy a hányattatások ellenére a magyar nemzet megmaradt.