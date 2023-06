Társaival a Magyar Királyi Honvédség ruházatát, kézifegyvereit mutatják be. Telefonhívásunkkor éppen a sátrak felállítását végezték, amely mellett egy klasszikus tábori kovácsműhelyt is kialakítanak és egy tábori konyhát is. Mint mondta, a terület az a helyszín, ahol a fővárost is védő légvédelmi egység volt elhelyezve évtizedeken keresztül. Itt most 11 nemzet 24 kiállító csapata, 250 fővel jelenik meg, köztük a magyarok mellett ott lesznek a Wehrmacht katonái és a Vörös Hadsereg harcosai is.

Polgár Zoltán fia Polgár Attila, aki édesapja fegyverkultúra iránti szeretetét örökölte. Ő most a MH Klapka György 1. Páncélosdandár 101. tüzérosztály 2. üteg beosztott altisztje. A törzsőrmester a Magyar Honvédség egyik toborzó filmjének a főszereplője. A fegyver műszerész altiszt, ha szabadideje engedi, akkor édesapját elkíséri a hagyományőrző rendezvényekre.