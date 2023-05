Minden valószínűség szerint rekord számú nevezés érkezett a futásra, annak ellenére, hogy két nappal korábban Helvécián is Kunszentmiklóson is rendeztek szabadidő futást. A különböző távokon hatvanhárom gyerek és 103 felnőtt állt oda a rajtvonalhoz, és természetesen nem csak a környékből, hanem távolabbról is érkeztek futók.

Először az óvodások rajtoltak, akiknek kétszáz métert kellett teljesíteni. Őket követték az alsó tagozatosok, nekik már egy kilométer volt a táv, a felső tagozatosoknak pedig három kilométer. A felnőttek és a vállalkozó szellemű fiatalok öt és tíz kilométer között választhattak. Az előbbieknek egy, az utóbbiaknak két kört kellett teljesíteni. A hosszabb távokon indulók nem csak szilárd burkolaton, hanem füves talajon is futhattak, sőt szerencsés helyzetben szarvasmarha bőgést is hallhattak, mert egy állattenyésztési telep mellett is el kellett futniuk. A célban a gyerekeket befutó érem és üdítő várta, de nem panaszkodhattak a többi versenyzők sem, mert nekik is jutott üdítő, kifli karikára helyezett kolbász és kakaós csiga is. A helyezettek pedig, a támogatók jóvoltából, a kupákon kívül, külön ajándékban is részesültek. Egy kis érdekesség, a tíz kilométeres távon leghamarabb célba érkező Zvekán Zsombor 32 perc, 33 másodperc alatt teljesítette a távot, ami nagyon jó eredmény.