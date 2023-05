Szabadszálláson 2007-ben nyitotta meg kapuját a Helytörténeti Gyűjtemény, ahol Tóth Sándor helytörténész kitartó és áldozatos munkájának eredményeként az idelátogatók megismerhetik a város múltjának egy-egy részletét. A kiállított anyag főként a szabadszállási polgárok adományaiból tevődik össze. Korabeli használati tárgyak, ruhadarabok, a megélhetést szolgáló állattartás- és mezőgazdaság során használt eszközök, személyes tárgyak, valamint Szabadszállás híressé vált szülötteinek helyi kötődésű emléktárgyai, kiegészítve azzal a több elemből álló tablósorozattal, mely írásos bizonyítékkal támasztja alá, Petőfinek és szüleinek, a Petrovits családnak szabadszállási múltját.

– A téli hónapokban a kollégák átnézték a leltárba vett kiállítási anyagokat és igyekeztünk egy tartalmas, a mindennapi életben használatos tárgyakat bemutató tárlatot összeállítani.

Fontosnak tartjuk a hagyományaink, értékeink megóvását, továbbadását az utókornak. Természetesen Tóth Sándor helytörténész, Petőfi-kutató munkásságáról sem feledkeztünk meg, így íróasztalát, használati tárgyait, könyveit, kitüntetéseit is megtekinthetik az érdeklődők. A Petrovits család szabadszállási múltját bemutató tablósorozat elemei is közszemlére kerültek, valamint Prielle Kornélia, a nemzet színésznője, a lánglelkű költő szerelme, korhű ruhája is, amit Pandur Eszter készített – mondta el a baon.hu érdeklődésére Dömötör-Pásztohai Mariann közművelődési szakember.

A tervek között szerepel Dóry József nótaénekeshez köthető relikviáik bemutatása. A tárlat kialakítása még folyamatban van, ami várhatóan nyár közepétől megtekinthető lesz. A Helytörténeti Gyűjtemény hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, a közösségi ház nyitvatartási idejében, hétvégén előzetes bejelentkezés alapján látogatható.