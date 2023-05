A szokásos havi véradó alkalmak is folytatódnak a Közösségek Házában, minden hónap első szerdáján délelőtt fél kilenctől délután fél kettőig várják a donorokat. – Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. Az első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A véradók testsúlyának el kell érni az 50 kg-ot és egészségesnek kell lenni. A véradáshoz szükség van a személyi igazolványra, a lakcímigazoló kártyára és a TAJ kártyára is – emelte ki a területi vezető.