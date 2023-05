A napot nyitó köszöntő beszédében dr. Szalai Beáta, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettese kiemelte, a színes programok célja az, hogy az ÁGOTA Közösség roma fiataljai mind legyenek büszkék és büszkén vállalják is azt, hogy romák.

– A cigányok jó emberek és nagy szívük van. Közösségünkben a cigány embereket nagyon megbecsüljük. Hiszünk abban, hogy kultúrájuk rendkívül sokszínű és példaértékű lehet a nem cigány emberek számára is – hangsúlyozta Szili-Balog Mária programkoordinátor.

A nap nem telhetett el pörgős cigány táncok nélkül.

A roma napon interaktív beszélgetés indult, melynek keretében a cigányság történelmével, eredetével és jelképeivel ismerkedtek a fiatalok. Többek közt szó volt arról is, hogy mit jelképez a cigány zászló, melyek voltak a hagyományos cigány mesterségek a régmúltban, illetve miért más a magyar és a nemzetközi cigány himnusz. A nap nem telhetett el pörgős cigány táncok nélkül. A talpalávalót a Karaván Família együttes húzta, akik az európai cigányzenei hagyományokat többek közt a latin zenével, a blues-zal és a popzenével ötvözik. Az eseményt az I. ÁGOTA Dansina cigánytánc verseny, ami megmutatta a közönség és a zsűri számára is, hogy a közösségben számos tánctehetség akad a kicsik és a nagyok közt is.

– Nagyon sok embernek meg szeretnénk köszönni, akik hozzájárultak ehhez a naphoz. Hálásak vagyunk Istennek is, hogy embereket szervezett ide – mondta el Pisák Dezsőné nevelőszülő, aki az ÁGOTA Közösség minden olyan rendezvényére elviszi a nála cseperedő gyermekeket, amire csak lehetősége nyílik.