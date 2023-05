Nyolc film jutott be az egészestés animációk versenyébe, melyek között a világ legrangosabb animációs filmfesztiválján, Annecy-ban, Bucheonban, az Európai Filmdíjon és a Tokyo Anime Award-on is díjat nyert alkotások is találhatóak. Ezen kívül Hét európai TV-speciál, 18 európai és 13 magyar TV-sorozat, 19 magyar rövidfilm, 26 magyar alkalmazott animáció és 28 magyar diákfilm versenyez június 21–25. között Magyarország legnagyobb animációs seregszemléjén. A versenyprogramok mellett tematikus panorámavetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai konzultációk és mesterkurzusok, valamint workshopok, kiállítások színesítik a fesztivál kínálatát, melyeken a részvétel ingyenes.

A háromtagú egészestés előzsűrinek – Csákovics Lajos rajzfilmes, rendező, Elsässer Klaudia, a Pannonia Entertainment művészfilm-forgalmazó alapítója és Tóth László István animációs szakember – igen nehéz dolga volt az egészestés európai animációs filmek előválogatásakor. A 27 nevezett munka közül 23 már több rangos fesztivált megjárt.

Érdekességképp, miután a felhívásban semmi nem zárta ki, hogy AI, azaz mesterséges intelligencia hozzon létre filmalkotást, a nevezések között olyan is volt, melynek elkészítésében segített az AI. Végül az alábbi nyolc egészestés animáció került be a 16. KAFF versenyprogramjába.

Az ismert francia gyerekkönyv-sorozat címszereplője elevenedik meg Benjamin Massoubre és Amandine Fredon tavaly Anncey-ban a legjobb film díját elnyert A kis Nicolas – Eljött a boldogság ideje! című filmjében. Két djíat is bezsebelt az Anncey Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon az Európai Filmdíjas Kutyáknak és olaszoknak tilos! című francia–olasz–svájci alkotás, Alain Ughetto munkája, melyben Luigi gyalog kelt át az Alpokon, hogy Franciaországban kezdjen új életet. Jean-Christophe Roger és Julien Chheng luxemburgi és francia Ernest és Celestine: A dallamok útján című filmjében a medve és az egér ezúttal visszatér Ernest szülővárosába, ahol azt kell tapasztalniuk, hogy betiltották a zenét. Ezt nem hagyhatják annyiban!

A portugál Nuno Beato My Grandfather's Demons című filmjében a nagyvárosban élő Rosa nagyapja váratlan halálával rájön, olyan helyen él, melyhez nem tud kapcsolódni s ahol nem érzi, hogy szeretetet kapna. A szintén portugál José Miguel Ribeiro Bucheonban két díjat nyert, Angolában játszódó Nayola című munkája a 25 éven át tartó polgárháború három generáció nőtagjaira gyakorolt hatását ábrázolja. Fájdalmas titkokra derül fény és egy döbbenetesen váratlan találkozás nagyot fordít a történeten. Ari Folman izraeli rendező Hol van Anne Frank? című filmje Kittyt, a kislány képzeletbeli barátját követi nyomon.