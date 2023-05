Tompán hétfőtől péntekig 13 és 15 óra között fogadják a betegeket, tudatta közösségi oldalán a szakember, aki néhány személyes történetet is megosztott.

– Több mint 20 éve, egyetemista éveim végén az akkori barátommal barátságos focimeccsre jöttünk Tompára (ő focizott, én nézelődtem). Mondtam is neki, hogy lehet, hogy soha többé nem járok ebben a kisvárosban. Aztán 19 éve megismerkedtem egy tompai fiúval, akivel összeházasodtam és Tompára költöztem – írta közösségi oldalán a doktornő, aki a tompai orvosi ügyeletben is részt vett éveken át.

„Egyszer kihívtak egy lázas iskolás kislányhoz, Krisztihez. Tündéri, beszédes kislány volt, úgy 10 év körüli. Három éve újra találkoztam ezzel a lánnyal, most már huszonévesen, Bácsalmásra költözött a családjával, és állást keresett. A volt tompai kis betegem lett az asszisztensnőm. Három éve együtt dolgozunk, nagyon elégedett vagyok vele” – osztotta meg a személyes történetet a doktornő, aki egy másik esetről is beszámolt. A mostani tompai rendelésen az első kis betege Bence volt, akinek fájt a torka, beállt a nyaka. „Bencét elég régóta ismerem, ugyanis korábban tőlünk pár házra lakott a családja, és anyukájánál hirtelen indult be a szülés, otthon. Tehát Bencét én és hozzánk csatlakozva a mentős kollégák hoztuk világra. Elmondhatom, hogy születésétől kezdve kezelem... És teljesen véletlenül, de pont ő lett a mostani első betegünk” – írta a doktornő, aki kíváncsian várja, hogy még milyen meglepetések érik Tompán.