− Már nagyon régen gondoltam, hogy rendeznünk kellene valamit itt, ezen a helyen, ahol hatalmas az udvar, kellemes a halastó, és medence is van. Annyira gyönyörű helyen vagyunk, hogy ezt látni kell. Vendégházunk is van, ahol megszállhatnak a vendégek. Több fő számára tudunk szórakozási lehetőséget biztosítani. Akár kétszáz főt is vendégül láthatunk. Szerintem fontos, hogy ne csak a családi barátok, ismerősök jöjjenek el hozzánk, hanem egyre többen ismerjenek meg minket és egymást. Nézzék a meg a kis falunkat − fogalmazott Koch Pálma.

A Friss&Jazz Napon több mint száz főt várnak. A szervező élőzenés, napsütéses, kellemes laza napot szeretne rendezni. Az eseményen több, elsősorban friss fehér és rozé tételeket lehet majd kóstolni, de welcome pezsgővel várnak mindenkit és természetesen testes vörösborokat is kínálnak majd.

Első alkalommal Gáspár Szilvi Jazz Band zenél a vendégeknek, akik a borkóstoló és a pincetúra mellett svédasztalos vacsorát is elfogyaszthatnak, természetesen mentes opciókkal. A program után kisbuszokkal Borota−Baja és Borota−Jánoshalma vonalon segítik a haza utazást.

Koch Pálma szervező örömét fejezte ki, hogy a jelentkezők között az egészen fiatal korosztály is képviselteti magát, a középkorúak és idősebbek mellett. Bár a program regisztrációhoz kötött, a helyszínen is elfogadnak jelentkezőket. Mint mondta, hagyományt szeretne teremteni a zenés szórakozással egybekötött bortúrából, ha sikeres lesz az első alaklom, a későbbiekben rock együtteseket is meghívnának. A cél az, hogy minden alkalommal egy új tematikára fűzik fel az eseményt.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.