Dr. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, egykori honvédelmi miniszter és Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője mondott köszöntőt az ünnepségen. Az eseményen részt vett Hajdú Miklós alpolgármester.

Zsigó Róbert beszédében emlékeztetett arra, egy évvel ezelőtt azt remélték, hogy az új létesítmény hozzájárulhat a fiatalok és a fiatal felnőttek honvédelmi neveléséhez, a haza iránti elkötelezettségük erősítéséhez. A Honvédelmi Sportközpont közösségi térként is kiváló, hiszen családi programokat és egyéb rendezvényeket is kiszolgál. Az elmúlt egy esztendő és a jelenlegi rendezvény is azt bizonyította, hogy ezek a célok megvalósultak. Több sportág is otthonra talált a Honvédelmi Sportközpontban.

− Az elmúlt egy évben havonta ezer fő fölötti volt a látogatók száma. Ebből is látszik, hogy valóban megérte létrehozni ezt az intézményt. Baján egyébként másodikként készült el és adtuk át tavaly a Honvédelmi Sportközpontot, és ez természetesen nemcsak a honvédelmi nevelés miatt fontos a városnak és a térségnek, hanem Baja honvédelmi hagyományai miatt is − fogalmazott Zsigó Róbert. Megköszönte mindenkinek a munkáját, akik részt vettek abban, hogy élettel töltötték meg az intézményt.

Dr. Simicskó István elnök örömét fejezte ki köszöntőjében, hogy családi napot tarthatnak az egyéves intézményben. − A Honvédelmi Sportszövetséget azért hoztuk létre 2017-ben, hogy lehetőséget adjunk fiataljaink számára képességek, kompetenciák elsajátítására, amellyel az élet számos küzdelmében, akár fegyveres küzdelemben is helyt tudnak állni − fogalmazott.

Hozzátette, hogy az a helyzetkép, amit ma a világban látunk nem túl biztató. − Van egy felgyorsított globalizáció, amely azért jelent veszélyt minden nemzeti, helyi közösségre, mert homogenizál. Olyan leplezett módon alakítja át a világ rendjét, amelyet sokszor észre sem veszünk. Nekünk az a feladatunk, hogy gyermekeinknek , unokáinknak majd át tudjuk adni a magyar értékrendet, kultúrát, nyelvet − fogalmazott Dr. Simicskó István.