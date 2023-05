A fesztiválon Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket és méltatta a rendezvényt, kiemelve, hogy a mesék belső világunkat gazdagítják és köszönetet mondott a tehetséget ápoló pedagógusoknak.

Szebellédi Ildikó intézményvezető-helyettes elmondta, hogy korunk egyik kihívása a tehetségígéretek felkarolása, ami a rendezvény célja. Nem csak a zenei és művészi tehetség felismerését szolgálja a rendezvény, hanem a személyközi kapcsolatok erősítésére is lehetőséget ad. Hangsúlyozta, hogy a személyközi képességek láthatalanok, nem mutatkozik meg egy énekben, vagy a vizuális munkában, ehhez a színjátszás viszont kiváló közeget biztosít. Kifejtette, hogy egész életünkben különböző szerepeket töltünk be, legyen az a gyermeké, a felnőtté, az anyáé, az apáé és számos egyéb szerep. A gyermekszínjátszás pedig éppen a szerepek próbálgatására alkalamas: minél több szerepet játszik egy gyermek a színpad közegében, annál empatikusabb lesz, és sokoldalú szempontból tudja megítélni az embereket és az ő szerepeiket. Később pedig a személyközi viszonyaikban is tudják alkalmazni azt, amit a színpadon tanultak. A dramatizáló arra is kiváló lehetőség még, hogy a gyerekek megmutassák tehetségüket a városnak. Elmondta, hogy óvodájuk a meseprojekt módszerrel dolgozik, ami azt jelenti, hogy a mesék felolvasása után el is játsszák azokat. Ezek közül választják ki a legkedveltebb történeteket, amit a fesztiválon előadnak.