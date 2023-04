Az avatón Haszilló Ferenc polgármester köszöntőjében elmondta, a Kecel FC egy sikeres tao-pályázat keretében kaphatott új pályát. Ebben szerepe van Bánki Erik országgyűlési képviselőnek, Bányai Gábor országgyűlési képviselőnek, kormánybiztosnak, és Losonczy László is segítette a terv megvalósulását, aki az MLSZ vármegyei igazgatóságának az igazgatója.

A polgármester köszönetet mondott Verba József és Császár Ferenc helyi sportszakembereknek és Vata Zalánnak, az egyesület jelenlegi elnökének és a keceli vállalkozóknak. A vármegyei szövetség már hitelesítette is a pályát. A város elöljárója megemlítette, reméli további tao-támogatással megépülhet akár már jövőre a sporttelep 440 méter hosszú kerítése, és egy magas színvonalú világítási rendszer is elkészülhet. Ez 65 millióba kerül, amelyhez kérte Losonczy László és Bányai Gábor támogatását. Tervezik egy új kiszolgálóépület megépítését is, folytatta az elképzelések sorát Haszilló Ferenc. Majd Bányai Gábor vette át a szót a település elöljárójától. Az országgyűlési képviselő felajánlott 50 millió forintnyi tao-támogatást a tervek folytatására. Mint mondta, egy vállalkozó kereste meg kedd este ezzel a támogatási ígérettel, aki örömmel veszi, ha ez a pénz Kecelre kerül. Hangsúlyozta: amióta fejlesztik a futball­infrastruktúrát azóta sokszorosra nőtt a sportolók száma idehaza.

Losonczy László megyei igazgató is köszöntötte az ünneplőket, megjegyezte, hogy ez a 10. település, ahol ekkora műfüves pályát adtak át. Majd támogatásáról biztosította a kecelieket a további beruházások folytatásához.