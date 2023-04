Krammer Zoltán az egyesület elnöke a rendezvény kapcsán felidézte, hogy az egyesület három évvel ezelőtti megalakulásakor a solti szőlőhegy a helyi borkultúra népszerűsítését, és nem utolsó sorban a helyi borospincék megmentését tűzte ki célul.

– Ennek érdekében két rendezvényt is létrehoztunk. Tavasszal ezt a ma megrendezett Szent György napi borkóstolót, ősszel pedig a Szent Márton napjához kötődő újbor kóstolót. Mai alkalommal birkagulyás főzőversenyt is szerveztünk a borkóstolás mellé, amelyhez a benevezett csapatoknak húst biztosítottunk, akik a többi alapanyagot és a tudásukat adták a hús mellé. Emellett még meghirdettük a borkorcsolyák versenyét is – tette hozzá a szervező.

A délutáni rendezvény a főzéssel indult, eközben solti pincegazdák borait lehetett kóstolni abból a pohárból, amelyet a vendégek támogatói jegyükkel együtt kaptak. Krammer Zoltán elmondta, hogy a nap bevételét az eddigiekhez hasonlóan a Szőlőhegy fejlesztésére fordítják. Tovább folytatják a tanösvény fejlesztését, amelyhez a hat hirdetőtáblát már kihelyezték, most következik a feliratozás, amely tájékoztatást fog adni a sétálóknak a solti szőlőhegyről, pincékről, a szőlőtermesztésről, a borkészítésről.