Másfél héttel ezelőtt írta alá a második sikeres pályázatát a témában, ugyanis a Hungary Helps támogatja a tevékenységét. Az erdősítésre 2020-ban kérték fel, azóta már kiderült, hogy ez nem egy egyszeri segítség lesz, hosszabb távú közös munkára van valóban szükség, hogy változzon a helyzet az afrikai országban.

A bajai vállalkozó egy évvel ezelőtt eldöntötte, hogy létrehoz egy olyan laboratóriumot Madagaszkáron amely őshonos fafajták szaporítására is alkalmas lesz. A terveihez a magyar kormány anyagi támogatással is hozzájárult. VA cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.

A magyar támogatással épülő szövetlabor épülete

Fotó: Beküldött fotó

