Hogy mely évjáratok ajánlhatóak? Azt kell tudni, hogy a kadarkának egy jó év kell, mire jó borrá fejlődik. Ezért javasolt a 2021-es vagy a korábbi évjáratok fogyasztása. Tarsoly József egri hegybíró – aki 18 éve tölti be a posztot – is részt vett a versenyen, ő az egyik bizottság elnöke volt. Az emblematikus egri bikavér borokban megtalálható a kadarka. A történelmi borvidéken csak a legjobb dűlőkben nevelik a növényt – mondta a szakember. Az egész borvidék egy százalékán, úgy 50 hektárnyi területen a legjobb pincészetek termesztik ezt a szőlőfajtát. Így a versenyeken is nagyon jó eredményeket érnek el. Nagyon nehéz megtalálni, hogyan is kell termeszteni a növényt és elkészíteni az igazán jó bort. Olyan ez mint, egy „ Makrancos Kata”. Ha azonban sikerül megtalálni a hozzá vezető utat, akkor csodákra képes a borász, nagyszerű bort tud az asztalra tenni. Huszonhét mintát kóstolt a verseny során, de ilyen szép sort régen ízlelt utoljára – mondta az egri szakember.

A legszebb kadarka nagydíjat a Koch Borászat kapta. A II. legszebb kadarka a Garamvári Szőlőbirtoké. A III. legszebb kadarka és a legkadarkább kadarka díjat a Blum Pincének adta a zsűri. A kegszebb kiskőrösi kadarka címet a Szentpéteri Borpince Kunsági Kadarka roséja nyerte. A legjobb kadarka sillerbort a soltvadkerti Buday és Sztrehovszki Családi Borműhelynek ítélték a döntnökök. A legjobban szereplő kiskőrösi hegyközségi tag vörösbortermelője a Vass Borászat volt. A legeredményesebb borásztanuló Ba Amina volt Kunsági Fehér Kadarkájával. A legszebb cuvée bort a Schieber Borászat készítette. Különdíjat kapott aranyérmes kadarka boráért a Kiskőrösi Evangélikus Iskola.