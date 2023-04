Azonban így is előfordulhat, hogy néhány ételből többet készítünk, mint amennyi elfogyna. Ilyenkor érdemes kreatívan végigondolni hogy a megmaradt alapanyagokat milyen izgalmas fogásokká alakíthatjuk át. A maradék tojásból például szendvicskrémet, a kiszáradt répatortából pedig sütinyalókákat készíthetünk a gyerekek segítségével. Igen, a gyerekekkel töltött közös idő is fontos eleme lehet a húsvéti készülődésnek és a mai rohanó világban bizony az együtt töltött időt is érdemes tudatosan megtervezni. Így megelőzhetjük, hogy a húsvéti emlékeink csupán az eszeveszett takarításból és főzésből álljanak. Például jó program lehet a közös főzés a gyerekekkel, a tojásfestés vagy a tojáskeresés is. A közös sütögetés és főzőcskézés pedig remek lehetőséget nyújt arra is, hogy a gyerekek megismerjék a zöldségek és a gyümölcsök változatos felhasználási módját is.

Húsvétkor a finom falatokat látva a legtöbben hajlamosak vagyunk elfelejteni az egészséges táplálkozás szabályait, átadjuk magunkat a gasztronómiai élvezeteknek.

Azonban nem árt odafigyelni erre is, hogy elkerüljük az ünnep utáni rosszulléteket. Próbáljunk meg az ünnepi időszak alatt is a kiegyensúlyozott, valamint mértékletes étkezésre törekedni. Így a pénztárcánkat az emésztőrendszerünket és a környezetünket sem terheljük.