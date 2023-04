Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejét óvó, kezelő Gemenc Zrt. az elmúlt öt év alatt közel 2,5 ezer hektáron végzett erdőfelújítást, 67 hektáron új erdőt telepített, összesen pedig 5,3 millió őshonos facsemetét ültetett el. A szociális tűzifa programban legutóbb majd 6 ezer köbméter fát biztosítottak a rászorulóknak. A gemenci erdészek felelős erdőgazdálkodása eredményeként az elmúlt 25 évben – ha csak a százévnél idősebb erdőállományoknak a területét nézzük – meghatszorozódott az öreg erdők száma. A védett madarak, a világhírű gímszarvas- és nagyvadállomány, a ritka állatfajok és a különlegesnek számító növényvilág, valamint a törvényi oltalom alatt álló erdőállományok olyan csodát nyújtanak, amelyek mindenki számára megismerhetők a gemenci erdészek segítségével – írta közleményében az Agrárminisztérium (AM).

A Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központja Pörbölyön található. Ez a kezdő- és végpontja a legtöbb szervezett túrának, innen indul a Gemenci Állami Erdei Vasút, és itt lehet megtekinteni az interaktív és ismeretterjesztő „Gemenc kincsei – élet az ártéri erdőben” című kiállítást, valamint Habsburg Frigyes vadászkastélyt mintázó, újjáépített, vörösfenyőből készült Millenniumi Pavilonját, amelyet 1896-ban a városligeti Ezredéves Kiállításon is felállítottak.

Ez az épület ad otthont a „Legenda és valóság: a gemenci gímszarvas” című kiállításnak is. A központtól induló ösvényen néhány perces sétával elérhető a nagyrezéti Vadmegfigyelő, ahol gímszarvasokkal és vaddisznókkal találkozhatnak az érdeklődők.

A legkisebbeket játszótér is várja, ezen kívül ingyenes parkolás, büfé és vizesblokkok teszik komfortossá az ökoturisztikai élményeket.

A világhírű gemenci gímszarvas bőgési időszakában a Gemenc Zrt. olyan szarvasbőgés-hallgató túrákat szervez, amelyeken bárki megcsodálhatja a szerelmes bikák évenként csak ebben az időszakban hallható különleges nászdalát úgy, hogy közben nem zavarja a vadállományt – olvasható az AM közleményében.

Vonattal járhatjuk be a gemenci erdőt

Fotós: Gemenc Zrt.

A Gemenci Állami Erdei Vasút a bakancsos, kerékpáros és a vízi turisták kiszolgálása mellett azon kevés hazai kisvasutak egyike, ami még az erdőgazdálkodást is segíti, illetve az árvíz megérkezése előtti utolsó pillanatokig a mentésből is kiveszi a részét. Mint fogalmaztak: nagy népszerűségnek örvend, hiszen a Pörbölyről induló menetrendszerinti járatok megállóhelyei nemcsak csodálatos ártéri tájakkal, hanem különleges kiállításokkal is várják a kirándulókat.

Nagyrezéten a megállótól néhány perces sétával közelíthető meg az erdészház szomszédságában álló Gemenc Méhészeti Gyűjtemény, ahol a Baja és Körzete Méhész Klub Egyesület közreműködésével ismerhetjük meg a méhészet tárgyi emlékeit.

A legizgalmasabb pedig belesni az üvegfalu kaptárokba, ahol valódi méhcsaládok élnek és szorgoskodnak. Az országban egyedülálló feladatot lát el a Nyárilegelő megálló, hiszen a vízitúrázók itt szoktak leszállni és a kisvonat speciális teherkocsijaiból itt emelik le és bocsájtják vízre a kenukat. Az erdőgazdaság képzett túravezetői biztosítják, hogy a kevésbé gyakorlott, vagy éppen kezdő vízitúrázók is emlékezetes élményekkel térhessenek haza.

Karapancsa két kastély és egy egyedi történelmi díszkert helyszíne

A Bati-kereszt kilátó egyedi panorámája nemcsak a Szekszárdi borvidék hangulatos táját foglalja magába, hanem jó időben a Duna vonalában húzódó Gemenci erdőtől egészen a Kelet-Mecsekig tekinthet a szemlélődő. Az Alsó-Duna vidékén, néhány hektárnyi területen legendás történelmi, kultúr-, erdészet- és vadászattörténeti emlékhely található: a Karapancsa Kastély és Major. Karapancsa nemcsak a Gemenc Zrt. most is működő erdő- és vadgazdálkodási bázisa, hanem két kastély és egy egyedi történelmi díszkert helyszíne, valamint a környéken 1986-ban elejtett világrekord karapancsai trófea névadója is.