A hármas ünneplés a Bem–Dózsa utcai csomópontnál vette kezdetét. A forgalomcsillapító csomópont célja, hogy az elmúlt években ott felépült új településrészen élők biztonságosan átkellhessen az úton, akár gyalogosan, kerékpárral vagy autóval.

Ballószög nagyközség önkormányzata a fejlesztésre a Komplex élhető településfejlesztés Ballószögön című pályázaton nyert támogatást. A pályázat három részből állt össze: a fenntartható közlekedésfejlesztés, rekortán multifunkciós sportpálya építése és a rendezvényház építése. A fenntartható közlekedésfejlesztés keretében valósult meg a Bem utca és Dózsa György utca találkozásánál lévő csomópont forgalomcsillapítása, valamint a Határ útnál lévő autóbusz-megállóhely kialakítása.

A Bem utca–Dózsa György utcai csomópontnál gyalogátkelőhelyek, valamint a forgalomlassítás biztosítása érdekében pályaszintemelés valósult meg. A Határ útnál új autóbusz-megállóhely létesült, kerékpártámaszokkal.

A kivitelezési munkálatokra bruttó 46,7 millió forintot nyert el az önkormányzat, önerőt nem kellett hozzátenniük.

A közlekedésfejlesztést tovább folytatják majd a Bem utca–Kossuth utca–Jókai utca csomópont kiépítésével, melynek engedélyeztetése folyamatban van, valamint a Karácsonyi óvodánál gyalogátkelőhely kialakítását tervezik még. A rendezvényház építését is szeretnék ebben az évben elkezdeni, jelenleg a tervezési szakaszban tartanak.

A Bem utca és Dózsa György utca találkozásánál kialakított csomópontnál Somogyi Lajos polgármester köszöntőjében egyházi gondolatokat is megosztott húsvéthez közeledvén. Elmondta: a minap egy egyházi rendezvényen járt, ahol Kocsis Fülöp érsek mondata nagyon megfogta. „Fordulatok mindig vannak, de kiút is van mindig.” Ballószögön ők is gyakran érzik, hogy kilátástalan a helyzet, de mindig akad segítség, megoldás. A rendezvényen további mottók is megfogták, melyeket a képek mellett olvashatott el. „Hánykolódik, mégsem süllyed el.”, „Sem magasság, sem mélység nem rettent”. Ezek is alátámasztották az érsek gondolatát, melyek megerősítik, hogy Ballószögön továbbra is kitartsanak. A település múltja is mindig igazolta, sokszor hánykolódtak, de mindig sikerült továbblépniük.