A 2023-as esztendő mindenképpen mérföldkő lett a Katona József Gimnázium életében. Több évtizedes álom vált valóra: felépült az új sportcsarnok. Az 1700 négyzetméteres multifunkcionális sportcsarnok létrejötte példátlan összefogás eredménye. Mindenféle sportágnak méltó helyszínt biztosít. Napközben az iskola tanulóit szolgálja, 16 óra után azonban más sportegyesületek használhatják, többek között futsalosok.

A pénteki megnyitón Csáki Tibor, a nagy múltú gimnázium új igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte fiatalkorát, amikor még ő maga is versenyszerűen sportolt. Mai napig fel tudja sorolni azon sportpályákat, ahol valami plusz motivációt kaptak mint sportolók. Valahol a gyep minősége, valahol egy modern kijelző, egy modern sportcsarnok volt az, ami örök emlék maradt. A mai utánpótlás korosztály és diákok nagyon szerencsések, hiszen számukra a most felavatott sportcsarnokban minden plusz már egy helyen adott. A sportcsarnok összefogás és együttgondolkodás eredményeként jöhetett létre.

Kiemelte, ő már csak befejezte, azaz építési munkálatok végső részénél állt ott igazgatóként, az utat elődje, Szabó István igazgató járta ki, aki 22 évig vezette az iskolát. Ez idő alatt több fenntartónál is kopogtatott, hiába, de sosem adta fel. Végül néhány éve megérkezett a megoldás, hogy az iskola színvonalas oktatásához méltó sportcsarnok épülhessen.

Szabó István korábbi igazgató beszédében rögtön az elején leszögezte, órási köszönet jár a sportcsarnok megépítése kapcsán Vercz Tamásnak, a ScoreGoal futsal csapat ügyvezetőjének.

Amikor először leültek róla beszélgetni, maga is alig akarta elhinni, hogy négy évtizedes álma válhat végre valóra. Valamikor még ifjú pedagógusként, negyven éve teljes körű felújításon esett át az iskola. Tervek között szerepelt egy nagyobb tornaterem építése, de az végül nem valósult meg. 40 évig csak álmodoztak róla, aztán jött Vercz Tamás, beindult a folyamat, voltak akadályok, de sikerült eljutni idáig, ami egy történelmi pillanat az iskola életében.

A közönség láthatott egy pár perces kis filmet is az építkezésről, 300 fotón keresztül tárultak a szemük elé a 600 nap építési mozzanatai, 2021. szeptember 9 .és 2023. április 14. között.

Az önkormányzat részéről Szemereyné Pataki Klaudia polgármester gratulált. Yoko Ono-t idézte, miszerint „Az álom, amit egyedül álmodunk, csupán álom marad. Amit viszont közösen álmodunk meg, az a realitás.” Kifejezve ezzel azt a példátlan összefogást, mely a sportcsarnok felépítéséhez vezethetett. A Katona Gimnázium a röplabdások bázisa, és most ehhez a futsalosok is felzárkóznak. A futsal egy dinamikusan fejlődő sportág, Vercz Tamás egy sikeres klubot épített fel, melyet sportsikerek is sorra visszaigazolnak. A TAO támogatások révén valósulhatott meg ez a sportcsarnok is, mely Kecskemét egyik ékköve az utóbbi tíz évben elkészült sportberuházások között.