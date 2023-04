A Városi Civil Fórum évente összehívott gyűlése az általános civil információátadás és a civil együttműködés legmagasabb szintje. Feladata, hogy a tanácskozás alkalmával megválassza az operatív munkát végző Városi Civil Kerekasztalba delegáltakat, és beszámolók hangzanak el a kerekasztal előző évi munkájáról, valamint a szakmai kerekasztalok eredményeiről.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy szépen gyarapodnak az aktív civil szervezetek a megyeszékhelyen, melyek az adás gesztusával egyre több kecskemétit megszólítanak és lelkesítenek. Hangsúlyozta, hogy a civil kurázsi és az összefogás nem politikai szlogen, hanem a mindennapok valósága, ami biztonságot nyújt a közösség számára. A civil szervezetek változatos módon járulnak hozzá Kecskemét felemelkedéséhez. A polgármester kitért arra, hogy nagy megpróbáltatást jelentett az elmúlt három év a járvánnyal, a háborúval és a gazdasági és energiaválsággal, ami ellen sokat jelent a civil szféra mindennapos munkája. Ez köszönhető annak is, hogy Kecskemétet évszázados polgári közösség lakja, mely összetart és mindig azt nézi, hogy miben és hogyan segíthetne – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy ebben az időszakban is optimistán és állhatatosan kell megdolgozni a célokért.

Molnár Szilárd, a kerekasztal soros elnöke éves munkájuk beszámolójában kiemelte: nehéz esztendő áll a civil szektor mögött, amit az elmúlt három év kihívásai igen megtépáztak.

– A civil szektor megsínylette az elmúlt éveket, meggyengültünk, ami aktivitásunkban és a civil szervezetek csökkenésében is visszaköszön – mondta Molnár Szilárd, hozzátéve: ugyanakkor az elmúlt évek megmutatták, hogy civil szervezetek nélkül nem lett volna olyan erős a város ellenállóképessége. Amint a gazdasági életben, úgy Kecskemét civil és kulturális életében is V-alakú (gyors zuhanás után hirtelen, meredek emelkedés) visszapattanást tapasztaltak, és ismét pezsgő élet alakult ki, sok sikeres pályázattal. Az előző ciklus ugyan csonka év volt a nehézségek miatt, de nyolc kerekasztallal sikerült elkezdeniük a munkát, és új kerekasztal is alakult az Innovációs Kerekasztallal, amit a digitális tudás terjesztése érdekében hoztak létre. Emellett három további kerekasztal létrehozása is tervben van.