– Szlovák-történelem szakra kívántam jelentkezni. Sikeres próbafelvételit tettem 1987 januárjában. A kulturális tárca egyik munkatársa jelezte, olyan eredményt értem el, hogy Pozsonyban bejutnék az egyetemre. Az országnak azonban vagy újságíróra vagy pedig könyvtárosra van szüksége, nem pedig pedagógusra. Így beiratkoztam a Könyvtár Tudományos Tájékoztatás szakra − mondta Szabados Anna, amikor a pályaválasztásáról kérdeztük.

A könyvtár vezetője úgy emlékezik vissza ezekre az évekre, mintegy érdekes és igen izgalmas időszakra. Az oktatás magas színvonalú volt, svájci szakmai anyagokat is bevontak a szlovák egyetemi tanárok a képzésükbe. Ráadásul ekkor már megkezdődött a kelet-európai országok politikai átalakulása is. Pozsonyban 1989. november 17-én tört ki a forradalom. Az egyetemen hetekig sztrájkoltak, de később folytatódott az oktatás, a diplomát 1991-be szerezte meg.

Mint mondta, sosem különböztették meg a szlovákok, azért mert magyar állampolgár volt. Komoly kihívás volt a szakma egy részét cseh jegyzetekből tanulni, hiába is beszélte ő anyanyelvi szinten a szlovákot. Kiskőröstől kapott egy éven át kulturális ösztöndíjat, aminek egyik feltétele az volt, hogy a városban helyezkedjen el. A végzés után rögtön a könyvtárban kezdett el dolgozni, majd rövid időre egy nyomdában vállalt állást. Két év múlva pedig a könyvtár akkori intézményvezetője, amikor a megérkeztek az új számítógépek, visszahívta Annát a könyvtárba. Tudtak ugyanis arról, hogy ő könyvtári rendszerszervezést is tanult Pozsonyban.

Így Szabados Annának oroszlánrésze volt abban, hogy a következő időszakban az intézmény működését egy új, számítógépekre alapozott, majd internetes platformra helyezzék át.

A 90-es évek elején kezdték el a számítógépes rendszerek bevezetését a könyvtárakban. A helyi kollégák képzése mellett később a könyvtárba látogatók oktatását is megszervezte. Ő és a munkatársai az évek során több száz olyan embernek segítettek tájékozódni a világhálón, akiknek komoly kihívást jelentett a napról-napra egyre bővülő információs rengetegben a szükséges információkat megtalálni.

Szabados Anna vallja, hogy az internet nem konkurenciája a könyvtáraknak, viszont kiváló eszköz arra, hogy a szolgáltatásokat könnyebben igénybe vehessék az olvasók. Mint mondta, növekedett ennek köszönhetően a beiratkozottak száma. Az évek során aztán az összes könyvtári folyamatot számítógépes platformra helyezték át. Hogy mit éreznek ebből az olvasók? A könyvtári állomány között úgy kereshetnek a regisztrált olvasók, hogy nem kell betérniük az intézménybe. A könyvtár így szinte éjjel nappal felkereshető. A megtalált könyvet elő lehet jegyezni vagy foglalni kölcsönzésre. Ez a rendszer a szolgáltatást magasabb színvonalra emeli.

Amikor arról kérdeztük, hogy az évtizedek során nem gondolt-e arra, hogy a számítástechnikai tudását nagyobb jövedelemért a magánszektorban kamatoztassa, akkor így válaszolt:

Aki a könyvtárban képzeli el a pályafutását, az tudja, hogy ez milyen jövedelemmel jár.

Őt a hivatás szeretete annyira rabul ejtette, hogy 2003-tól a Magyarországi Szlovákok Könyvtárának a vezetését is elvállalta. Ekkor alapították meg idehaza ezt az intézményt. A könyvtári munka napi kihívásai mellett az elmúlt években két alkalommal kellett az intézmény tevékenységét átszervezni. A Covid idején be kellett zárniuk, de a kölcsönzés nem állt le. Az online rendszer működésének köszönhetően az olvasók továbbra is használhatták a könyvtárt. Bár tavaly ősszel energetikai okok miatt a fűtést korlátozták az intézményben, a kölcsönzés szintén nem állt le, mondta végül Szabados Anna könyvtár igazgató.