A városi költészetnapi ünnepséggel, egyben Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára is emlékeznek majd. Április 11-én 18 óra 23 perctől, április 12-én 18 óra 49 percig – szimbolizálva Petőfi születésének és halálának évét – olvasnak fel a nemzet költőjének verseiből a Martonosi Pál Városi Könyvtárban. A maratoni szavaláson óvodásoktól a nyugdíjasokig várnak résztvevőket, hogy együtt köszöntsék Petőfit és a magyar költészetet. A rendezvényre magánszemélyek mellett, oktatási intézmények és egyesületek is meghívást kaptak, így már biztos, hogy a József Attila Irodalmi Kör, a Gózon István Irodalmi Kör és az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület tagjai is felolvasnak majd egy-egy verset a költészetnapi rendezvényen.

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar költészet előtt.