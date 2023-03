Zakar Zoltán polgármester így foglalta össze a polgárőrök településen betöltött szerepét.

– A legrégebbi egyesületnek számít Apostagon a polgárőrség, ők segítik a rendőrség munkáját, és működésük az itt élő emberek biztonságérzetét is meghatározza.

Ezért tartotta szükségesnek önkormányzatunk, hogy kialakítsuk részükre ezt az irodát, ezzel is segítve a tevékenységüket.

Polgárőreink saját szabadidejükből ingyen áldoznak arra, hogy a településen élők jobban érezzék magukat, ezért a mindenkori önkormányzatnak feladata, hogy támogassa munkájukat, mivel nagy szükség van rájuk, nemcsak az éjszakai járőrözés idején, hanem rendezvényeink biztosításakor is, mivel jelenlétük a rendbontás területén is visszatartó erő – mondta a polgármester.

Az irodának helyet adó épület az önkormányzat tulajdonában van, amelyet közel nyolc és fél millió forintból újítottak fel. Ebből a Magyar Falu programban elnyert pályázati támogatás hatmillió forint volt, a többit a település kasszájából tették hozzá. A felújítási munkák során megvalósult a teljes villanyvezeték-hálózat cseréje, víz- és szennyvízszerelési munkák. Megújult az épület homlokzata, a tetőszerkezete és fedése. Az épületbe új kültéri és beltéri nyílászárókat építettek be. Kialakítottak az épületen belül egy irodahelyiséget, egy zuhanyzót, wc-t, mosdót, valamint tárolóhelyiséget. Az épület fűtéséről két fűtőpanel gondoskodik.

Gyimesi László, az Apostagi Polgárőr Egyesület elnöke így fogalmazott.

– A harminc évvel ezelőtti önszerveződő munka után egyre több dolognak kell megfelelnie egyesületünknek.

A pályázatok, nyilvántartások, feladatok dokumentálása komoly feladatot jelent, amelyet itt, ebben a korszerű épületben meg tudunk majd oldani hosszú távon is. Alkalmas a szolgálatellátásra, akár értekezletek, gyűlések megtartására is. Öröm számunkra, hogy az önkormányzat jóvoltából korszerű környezetben tudjuk majd ellátni egyesületi feladatainkat – mondta. Jelenleg az épület bebútorozását, laptopok beszerzését, az internet kialakítását tervezik, amelyhez szeretnének további pályázati forrást is igénybe venni.