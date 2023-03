Hazánkban minden településnek van helyi értéktára, de azokba a növények ritkán kerülnek be. A város zöldfelület-gazdálkodási rendelete tartalmaz védett fákat, de ez a lista évekkel ezelőtt készült inkább figyelemfelhívó jelleggel és csak az önkormányzati területeken álló fákra vonatkozik. Ezt a listát folyamatosan bővítik a szakemberek – tudtuk meg Nagy Ágnestől.

Félegyháza egyik ékessége a most virágzó liliomfa kiserdő

Fotós: Vajda Piroska

A főkertész azt is elmondta, hogy a Virágos Félegyházáért mozgalom során folyamatosan figyelik nem csak a kertek virágait, hanem a fákat is. Az évek során számtalan különleges, értékes, időskorú fát láttak a családi házak udvarain. Ezek adták az ötletet, hogy jó lenne minél többet megismerni belőlük. A fák nem csak emberek, családok történetét őrzik, hanem a város történetének is tanúi.

Tudjuk, hogy napjainkban az emberek zárkózottabbak, nem szívesen engednek betekintést a kerítések mögé, de reméljük, hogy lesznek olyanok, akik felvállalják és tudomásunkra hozzák, megmutatják kertjeik értékes fáit. Ez több szempontból is fontos lenne. Nem csupán egy leltár összeállításáról van szó, hanem egy olyan információs adatbázis megalkotásáról, amely a későbbi fásításokhoz nyújtana segítséget – érvelt a szakemberek.

Hozzátette, ha megnézzük a városi faállományt, azt láthatjuk, hogy az utóbbi években nagymértékben csökkent az ép és egészséges fák száma. A faállomány csökkenésének nemcsak a szükséges, vagy gyakran kellően meg nem alapozott és átgondolt fakivágások az okai, hanem az is, hogy egyre kedvezőtlenebbek a fák számára az életfeltételek a városban. Magasabbak az épületek, több a burkolt felület, így beszűkülnek az egészséges gyökérzet és lombkorona nevelésének az életfeltételei. Nagyobb, terebélyes méretűre növő fák pótlásának lehetősége pedig minimálisra csökkent. Csak kisebb termetű fák kerülnek visszatelepítésre, mivel a rendelkezésre álló hely, vagy az épületek védelme már csak ezt teszi lehetővé.

Ugyanakkor feltűnő, hogy a magántelkeken, a kertesházak udvarain sokszor hatalmasra nőtt fákkal találkozhatunk. Ennek az oka, hogy ezek a fák többnyire magoncok, alapfajok és a nagyon fontos kezdeti időszakban sokkal több gondoskodást kapnak, mint a közterületen álló társaik. Így gyakran olyan nagyra nőnek, hogy még a szakma tapasztalat számait is meghazudtolják. Így találhatunk a városban több mint 100 centiméter átmérőjű tölgyfát, amiről tudjuk, hogy „csak” 70 éves. Az is jellemző, hogy ugyanannak a fafajnak a más-más adottságú élőhelyekről származó egyedei – magoncai – egészen eltérő növekedést mutatnak. Ezek a fák arról „beszélnek”, hogy az adott terület milyen növény telepítésére alkalmas. De megmutatják azt is, hogy az adott korban az emberek milyen növényeket kedveltek.

Azt is szeretnénk elérni ezzel az összegyűjtött anyaggal, hogy a jó példák által az emberek értékrendjében a fák az őket megillető, megfelelő helyre kerüljenek. Együtt gondolkodásról, a változásokhoz való alkalmazkodásról is szól ez a kezdeményezés. Fontos, hogy legyen olyan faállomány a városban, amely nagy zöldtömeget ad, egészséges lombozatot és gyökérzetet nevel, hozzájárul az élő talaj megőrzéséhez és javításához, és maga is élőhelyként szolgál sok más élőszervezetnek.

Eddig természetesnek vettük a körülöttünk lévő fákat, ám a tavalyi hatalmas aszály és nyári forróság is rámutatott, hogy változtatnunk kell a fákhoz való viszonyunkon. Átgondoltan telepíteni, megfelelően gondozni, és jó gazdaként óvni kell őket, hogy mi is adjunk és hagyjunk valamit az utánunk következő generációknak. Ennek keressük az útját és ehhez szeretnénk minél több információt összegyűjteni – sorolta a kezdeményezés céljait Nagy Ágnes.

Végezetül elmondta, hogy aki szívesen megmutatná és közkinccsé tenné a környezetében található fák adatait, történetét, az jelezheti a 76/562-048-as telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen.