A piac munkatársa, Puskás Tünde elsőként kifejtette a rezsicsökkentést elősegítő beruházás részleteit. Több mint ezer darab sárga fényű neoncsövet cseréltek le a Budai utcai piac egész területén, az árusító részen, az irodákban és a külső csarnoknál. Ezek a régi világítótestek nem voltak gazdaságosak, nagy fogyasztással bírtak. Az intézmény is megérezte az ősz folyamán drasztikusan megemelkedett energiaárakat, így fogyasztáscsökkentő intézkedéseket vezettek be, ennek része volt a világítás csökkentése, illetve a lámpatestek cseréje.

Az utóbbi komoly értékű beruházás, de hosszabb távon megtérül.

A képen: Puskás Tünde, a kecskeméti piac munkatársa

Fotós: Gong Rádió

Puskás Tünde elmondta: már korábban is tájékozódtak a világítás korszerűsítésének lehetőségeiről, így az energiaárak látványos megemelkedésével rövid időn belül lépni tudtak.

A sokkal gazdaságosabb és magasabb élettartammal rendelkező lámpatestek felszerelése két ütemben zajlott le, a piaci nyitvatartási időn kívül. A 4000 kelvin színhőmérsékletű LED-es fénycsövekkel váltották le a régi neon lámpatesteket. A természetes fehér fény mellett döntöttek, a szem kímélése érdekében. A csere során az árusok is partnerek voltak, segítettek a pakolásban.

Az új, korszerű megvilágítás mellett szembetűnő a piacon a növekvő árukínálat is a tavasz beköszöntével. Megjelentek a szezonális termékek, mint az újhagyma, a spenót vagy a már kiültethető tavaszi virágok, a primula, az árvácska. A piac ráadásul már ünnepnapokon is nyitva tart, így március 15-én, szerdán is.

A piacigazgatósághoz tartozó Szent László körúti zsibvásár nyitvatartása változott. A vasárnapival megegyezően 6 órától 14 óráig várja a látogatókat.

Elkezdődtek az idei rendezvények. A Szent László körúti vásártéren február végén már lezajlott az év első veterán autó- és motoralkatrész börzéje, mely az egész éven átível. November 25-éig minden hónap negyedik szombatján megrendezik. A népszerű kisállatvásár először március 25-én, szombaton lesz, és egészen október 28-áig szintén minden hónap negyedik szombatján látogatható. Mindkét rendezvény keresett, az ország több pontjáról érkeznek látogatók, kiválóan alkalmasak hétvégi családi programnak is.

Idén folytatódik a tavaly útjára indított nagysikerű Bohém Piac. A rendezvénysorozat első alkalma április 16-án lesz, a látogatók kérésére, idén már nem pénteken, hanem vasárnap érhető el. A színes vásári kavalkádon kézművesek, alkotók, termelők kínálják termékeiket hangulatos zenével fűszerezve. Már most többen jelentkeztek az eseményre mint egy évvel ezelőtt.