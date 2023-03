Takácsné Stalter Judit polgármester beszédet tartott az avatás során. Felidézte, hogy az 1744-ben betelepült német elődök is állítottak kereszteket. A Telepítőlevélben Patachich Gábor, akkori kalocsai érsek kötelezte a Császártöltésre települőket a templomépítésre is. Az érsek a templom helyét is kijelölte és az első templom 1754-ben el is készült, majd a kőből készült második templom 1782-ben.