Az energiaválság hatására a könyvtárnak is ideiglenes nyitva tartásra kellett tavaly novemberben átállnia. A korábbi keddtől-szombatig nyitva tartást le kellett csökkenteniük három napra. Két hónapon át csütörtöktől-szombati fogadták a könyvtárlátogatókat. Ez azonban pozitív irányban változott, miután teljesítették a számukra előírt energia megtakarítási követelményeket. Először január közepén „visszakapták” a szerdát, és most március elsejétől a keddet is.

Így jövő héttől már újra keddtől szombatig tartanak nyitva, 9 és 18 óra között.