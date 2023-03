Kámánné dr. Bari Bernadett szerint alapvetően az, hogy túl vannak a költségvetés megtárgyalásán, nem jelenti azt, hogy a város gazdálkodása rendben van. Nem osztják a polgármester asszony megállapítását, miszerint a város költségvetése stabil. Éppen ellenkezőleg, ahhoz, hogy tényleg meg lehessen valósítani a célkitűzéseket és egyáltalán biztosítani lehessen a város működését, még igen sok teendő vár a képviselő-testületre és ebben a Fidesz-KDNP képviselőcsoport is igyekszik továbbra is aktív szerepet vállalni.

Mint ismeretes, a költségvetés megtárgyalásakor Nyirati Klára polgármester kijelentette, hogy a városnak stabil költségvetése van, büszke valamennyi képviselőre, mert Baja érdekében megszavazta a költségvetésről szóló előterjesztést. Hangsúlyozta, hogy a város pénzügyi helyzete stabil. A tavalyi évben a Fidesz-KDNP frakció részéről volt egy előterjesztés, ami költségcsökkentő javaslatokat tartalmazott.

– A javaslatunk arra az álláspontra épült, hogy a költségvetés terheinek csökkentését elsősorban a saját kiadások felülvizsgálatával – tanácsadói szerződések, önkormányzati cégek működésének szakmai vizsgálata – kell elérni, nem pedig a lakosság terheinek növelésével. Az előterjesztésünk bejárta a jogszabályokban rögzített eljárási utat, azaz keresztülment a szakmai és törvényességi eljáráson, a decemberi testületi ülés meghívójában szerepelt is, szakbizottság is tárgyalta az ülés előtt, ezzel szemben a decemberi ülés elején a polgármester asszony úgy döntött, hogy leveszi a napirendről. Ez nagy port kavart a testület tagjai között, olyannyira, hogy a többség nem szavazta meg a napirendet, így az ülés elmaradt. Azóta a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya is lefolytatta ezzel kapcsolatban a vizsgálatot és megállapítást nyert, hogy a polgármester asszony nem járt el jogszerűen – mondta el a baon.hu-nak dr. Bari Bernadett frakcióvezető.

A város idei költségvetése kapcsán kijelentette, hogy a költségvetés tárgyalása során elhangzott az a városvezetői álláspont, hogy a költségvetés stabil. Ezzel nem tudnak egyetérteni, álláspontjuk szerint a költségvetés kifejezetten törékeny, hiszen az írásos anyag, ami a testület elé került több pontot utal bizonytalan tényezőkre a költségvetés végrehajtása kapcsán, a könyvvizsgáló által készített jelentés pedig kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy felelősségteljes és költségtakarékos gazdálkodás szükséges ahhoz, hogy teljesíthetőek legyenek a vállalások. A kiadások egy része, például több civil szervezet támogatása, jövőbeni, tervezett bevételek realizálódása esetén valósulhat csak meg, tehát a fedezet még nem áll rendelkezésre.

– Talán úgy lehetne lefordítani a jelenlegi helyzetet, mint amikor egy háziasszony otthon leltárt készít a legfontosabb feladatokról és annak mentén halad a megvalósítás során. Ahhoz, hogy mindenre jusson, amire szeretnénk, év közben is azon kell dolgozni, hogy a költségeket csökkenteni tudjuk – tette hozzá Kámánné dr Bari Bernadett frakcióvezető.

Talán nem lesznek további meglepetések

Kámánné dr Bari Bernadett frakcióvezető a Fidesz -KDNP költségcsökkentő javaslatával kapcsolatban kiemelte, hogy mivel megerősítést nyert a törvényességi eljárás során, nincs akadálya annak, hogy a testület tárgyalja az előterjesztésüket. A frakcióvezető bizakodó a tekintetben, hogy nem lesznek további váratlan fordulatok és a soron következő testületi ülésen meg tudják érdemben vitatni az általuk tett javaslatokat. Végül hangsúlyozta, hogy a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja a továbbiakban is azért dolgozik, hogy a város működése biztosított legyen.