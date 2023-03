Kossuth utca 1 órája

Irodát nyit a Mi Hazánk Halason

Közel egy éve került be a Mi Hazánk Mozgalom országos listájáról az országgyűlésbe Szabadi István, aki pártjával áprilistól önálló irodát nyit a Kiskunhalason, ahol közvetlen is tudnak majd találkozni a választókörzet polgáraival. Az iroda egyben a párt irodája is lesz.

Illusztráció Fotós: Shutterstock

– A közel egyéves parlamenti munkám során 44 alkalommal szólaltam fel az országgyűlésben, ugyanakkor fontos, hogy személyesen is találkozzunk a választópolgárokkal – mondta a politikus, aki közölte, hogy a vasárnapot kivéve, a hét minden napján várják a Kossuth utcai irodájukban a polgárokat, amely egyben képviselői irodaként is működik majd.

