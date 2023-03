Az ötlet egy baráti szerveződéstől, az Uszódi Fiatalok Közösségétől származott, akik tervbe vették pár évvel ezelőtt, hogy az idősebb generáció tanítsa meg a fiatalabbakat, hogyan is készülnek a hagyományok uszódi ételek, sós és édes sütemények. A gyakorlati megvalósítást azonban megakasztotta a járvány egy időre. A jó ötletek azonban kibírják az idő próbáját, így volt ezzel is, tavaly ősszel a Kulturális Örökség Napjai eseményhez csatlakozva megtartották az első alkalmat, melyhez az önkormányzat biztosította a helyszínt, a Boldizsár Emlékház hátsó részében kialakított, sütőkkel, eszközökkel felszerelt konyhát.

– Minden településen megvan, hogy melyik hagyományos étel készítésének ki a mestere, itt nálunk Uszódon is így van ez, így igyekeztünk ezeket az ínyesmestereket megnyerni, hogy tanítsák meg velünk a szakmai fogásokat – tájékoztatott a programról Nikliné Lukács Katalin, az önkormányzat kulturális referense, aki vállalta a Hogyan készül sorozat népszerűsítését, marketingjét.

Tóth Lajosné Marika néni tanította meg a kiflikészítést a fiataloknak

Fotós: Zsigmond Enikő

– Az első alkalmon a híres uszódi túrós, diós, kakaós, sós tojásos rétes készítésének fortélyaiba Borsos Jánosné Juliska néni avatta be az érdeklődő háziasszonyok kis csoportját. A második alkalmon már dupla annyian voltunk, és nemcsak helybeliek, hanem a környező településekről is. Ezen kuglófot készítettünk Holló Mátyásné Juliska néni segítségével, a kovász készítéstől a kelesztésen át minden munkafolyamat csínját-bínját megosztotta velünk. A sütögető sorozat harmadik alkalmán pedig az uszódi olajos kelt kifli került sorra márciusban. A tanítónk ez alkalommal Tóth Lajosné Marika néni volt. Nagy örömünkre már a fiatalabb korosztályból is voltak érdeklődők, két iskolás lány is gyúrta, nyújtotta, sodorta a kifliket nagy lelkesedéssel. Nagyon jó volt a hangulat most is, természetesen minden alkalommal pontos recept és leírás készült, melyet nemcsak a résztvevők vihettek haza, hanem a közösségi oldalon is közkinccsé tettünk – foglalta össze Nikliné Lukács Katalin szervező az eddigi alkalmak eseményeit.