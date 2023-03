Felső Róbert polgármester szerint nőtt a dolgozók termelékenysége, munkamorálja és érezhetően pihentebben, nyugodtabban kezdik hétfőn a munkát. Ősszel a megemelkedett gázárak miatt vezették be a változtatást, de a jó tapasztalatok, a lakosok visszajelzései és a dolgozók kérése miatt, folytatják év közben is az új négynapos munkarendet. Mivel egy nappal kevesebbet kell világítani, fűteni, takarítani, a megtakarítás milliós nagyságrendű éves szinten.

– Az előző fűtési szerződésünk szeptember 30-án lejárt, és amikor megkaptuk az új árajánlatokat, rájöttünk, hogy 11-szeresére drágult a gáz. A képviselő-testület megtárgyalta, hogy az egyes épületeknél milyen lépéseket tud hozni. A hivatal épületénél is több olyan változtatást vezettünk be, amivel csökkentettük a költségeket. Ennek egy része volt, hogy a testület megbízta a jegyzőt az új munkarend átalakításával, mivel pénteken úgysincs ügyfélfogadás, a lakosok nem tudnak bejönni, adódott, hogy ezt a napot vegyük ki a munkahétből. Aki vállalja, hogy bejön hét közben ledolgozni a pénteki napot, az megtehesse, aki nem tudja ezt vállalni, az home office-ban, azaz otthonában végezhesse el a munkáját, pontos feladat-meghatározással, illetve annak ellenőrzése mellett – mondta hírportálunknak Felső Róbert.

Hozzátette, hogy meghoztak más döntéseket is, aminek az energiatakarékosság volt az elsődleges célja. Kezdetben a szerverek lekapcsolását is tervezték hétvégére, de ez a változtatás nem vált be. Rövid idő alatt kiderült, hogy ezzel szinte több lett a kiadás, mint amennyit megspóroltak.

– A rendszer újraindítása annyi többletmunkával járt, hogy hétfőn több óráig tartott amíg kialakult a normál rend, ezt végül elvetettük. A félévet négynapos munkahéttel dolgoztuk le, de ebből a lakosság semmit nem érzékelt, illetve, ha érzett valamit, az kedvező volt. Azokon a napokon, amikor egyébként is volt ügyfélfogadás, többet voltak bent a dolgozók, ami azt jelenti, hogy már nyolc óra előtt is bejöhettek ügyet intézni, nyitva volt a nagykapu. Vagy az sem volt baj, ha valaki négy óra után jött a hivatalba. Van olyan dolgozó aki azt vállalta, hogy tovább marad bent. Majdnem többet is kaptak a lakosok a normál ügyfélfogadáshoz képest

– sorolta az előnyöket a polgármester.

Amikor arról tárgyaltak, hogy mi legyen a fűtési időszak után, a hivatal dolgozói jelezték, hogy nem javasolnak változtatni az új munkarenden. Hosszabb hétvégéhez jutottak így a dolgozók, igaz, hogy hét közben többet kell dolgozniuk, illetve pénteken a home officeban is dolgozni kell, de azt otthonról. A település jegyzője úgy értékelte, hogy a hivatal működése nem esett vissza az elmúlt hónapokban. A képviselő-testület úgy érzékelte, inkább javult a hivatali szolgáltatás színvonala.

A dolgozók sokkal motiváltabbak lettek, mert hosszabb lett a hétvégéjük. Az új négynapos munkarend bevezetésével a szabadságok is felértékelődtek, hiszen egy nap szabadsággal akár négy napos kiruccanást is betervezhet valaki.

– Tulajdonképpen télen szinte mindegy, hogy négykor vagy hatkor megy haza valaki, sötét van ekkor is, meg akkor is. Nyáron szintén mindegy. Viszont ezzel mindenki nyert egy napot és ez motiváltabbá tette a munkatársakat. Azt látjuk, hogy nincs lemaradásunk, mindenki nyertese a helyzetnek. Még egy nagyon fontos dolog van, azzal, hogy pénteken nem jön be senki a hivatalba, azt jelenti, hogy takarítani sem kell. A tisztítószerekből 20 százalékkal kevesebbet kell vásárolnunk. A mai árak mellett éves viszonylatban, mivel ezen a napon nem kell világítani és fűteni sem, összegészében a megtakarítás milliós nagyságrendű éves szinten. Mindezen túl a dolgozók munkakedve javult, motiváltabbak lettek és a munka minősége is kifogástalan – tette hozzá az elöljáró.