– Különböző animációs fajtákról és műhelytitkokról is hallhattunk. A Hínárok ölelése álomfilm, az alkotó érzékenységét példázza, melyben saját álmát animálták meg, míg ő maga mesélőként szerepel. A METUScope - on elérhető filmek, melyekbe bepillanthatunk az előadó közreműködése által: Bardo, Sunshower, So Beautiful. Idén a filmvilág legrangosabb díjátadóját, március 13-án tartották. Bátmonostor és a filmvilág talán meredek képzettársításnak tűnik, mégis, nagyon büszkévé tesz minket, hogy március 11-én, mi is bemutathattuk magunknak, hogy egy közülünk, mert nagyot álmodni, és ezzel számos fiatalt inspirálni, hogy ők is így tegyenek – fogalmazott Horváth Ildikó.