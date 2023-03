Kedden és szerdán irányított véradásra is lehetőség nyílt, amire a majsai kézilabdadrukkerek szurkolói csoportja, a Kiskun Légió is toborozta a véradókat. A vért a Kiskunmajsai KC törzsszurkolója, a 72 éves egykori majsai kézilabdázó, Csontos Mihály, avagy ahogyan legtöbben ismerik „Csülök” gyógyítására ajánlották fel. A véradásra jelentkező hölgyeket egy-egy kis édességcsomaggal köszöntötték, valamint a majsai gyógyfürdőbe szóló kedvezményes belépő is járt a segítőknek.