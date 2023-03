A településvezetők Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselőjének meghívására érkeztek a településre. A rendezvényen előadást tartott Horváth Róbert rendőr alezredes, a Bajai Rendőrkapitányság vezetője és Rekettye Sándor, a Bajai Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője.

– Már hosszú évek óta évi két-három alkalommal szervezzük meg ezt a találkozót, aminek során lehetőség nyílik olyan ügyekről is beszélni, amik közvetlenül egy-egy önkormányzatot érintenek, mint a saját település-fejlesztés, de most meghívtam Horváth Róbert rendőr alezredest, hogy tartson egy rövid beszámolót és lehessen tőle kérdezni. Illetve Rekettye Sándort is elhívtam, aki rövid előadást tartott a foglalkoztatással kapcsolatban. Hozzá is fordulhattak kérdésekkel a polgármesterek. Mindig próbálunk olyan témákat megtárgyalni, amik aktuálisak, és érintik a településeket. Természetesen fejlesztésekről is tárgyalunk a mai napon − mondta hírportálunknak Zsigó Róbert.