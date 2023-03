A pénteki megemlékezésen Kállainé Vereb Mária, a közművelődési egyesület jelenlegi elnöke és Kertész Jánosné, tiszteletbeli tag idézték fel Pista bácsi emlékét. Elhangzott, hogy 1920. november 19-én, tősgyökeres félegyházi családban született. Iskolái elvégzése után fogtechnikusként dolgozott több mint hat évtizeden át.

A napi munkája mellett szabadidejében az Iparosok Otthonában működő színjátszó csoportba járt, amit még Haubner Károly hozott létre. Az első társadalmi feladatát 1937-ben, 17 évesen vállalta el, az Iparos Otthon Kulturális Egyesület ifjúsági szekciójának lett a jegyzője. Ugyanekkor lépett be az ott működő színjátszó csoportba is. Egyfelvonásos darabokat, operetteket, daljátékokat adtak elő, nagy sikerrel. A második világháború kettétörte a kialakult harmóniát. A front után fogságba került. Hazatérése után az Iparos Otthonban színjátszó csoportot hoztak létre. Színész is lehetett volna Pista bácsiból, de inkább maradt műkedvelő amatőr színész és társadalmi munkás szülővárosában.

Nyugdíjazása után egyik alapító tagja lett a Móra Ferenc Közművelődési Egyesületnek, több nyugdíjas klubnak, társadalmi szervezetnek. A 90-es években bekövetkezett változások lehetőséget adtak számára, hogy foglalkozzon a városban található hősi emlékművek sorsával.

Kezdeményezésére épült meg a Felsőtemetőben lévő II. világháborús emlékmű, s visszakapta régi pompáját a Blaha Lujza téri I. világháborús emlékmű is. 2000 őszén a Felsőtemetőben elkészült a második világháborúban elesett hősök nevét hordozó márvány obeliszk. Tevékenyen részt vett a hősi halált halt félegyházi katonák nevének felkutatásában, az emléktáblák elkészítésében. Pista bácsi kezdeményezésére minden év januárjában a Donnál elesettekre és november 1-jén az elesett hősök sírjánál emlékeztek az egyesület tagjai.