Szánkózás

Soltvadkertről Szabó Sándor újabb családi fotót osztana meg, mellyel azon teleket szeretné felidézni, amikor még gyakori volt a nagy hóesés. Ez a felvétel körülbelül 30 éves, éppen szánkózni vitte az unokáit. Nagyon szép emlékeket ébreszt benne ez a fotó. A kicsik azóta felnőttek, és Olvasónknak már hét dédunokája van nagy örömére. Most őket is szívesen szánkóztatná, így nagyon várja már a szánkózásra alkalmas havazást.

Madáretetők

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy régi diákképet osztana meg az 1984/85-ös tanévből. A tanulók számára fontos volt a madarak védelme, etetése. A politechnikai órán madáretetőket készítettek (felvételen), melyet az iskola udvarán szereltek fel. A madarak szép számban látogatták is az etetőket.

Nyaralás emléke

Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi kisebbik fiát, Szabadszállás-Tóbi Balázst (balról) szeretné meglepni ezzel a régi felvétellel. 1986-ban Hajdúszoboszlón nyaraltak, ahol a többi gyerekkel vidáman játszott a medencében.

Nyíri erdő

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke nagyon szeretett vadászni. Bár ez a 2000-es évek eleji felvétel nem egy vadászat alkalmával örökítette meg, de szívesen emlékszik vissza a kecskeméti Nyíri erdőben tett kirándulásra. A fotót a vadászház előtt készítették róla. A kiránduláson rodostói vendégekkel együtt vett részt.

Végzősök

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes a hetvenes évekbe hívná nosztalgiázni az olvasókat a Lászlófalvi (ma szentkirályi) Általános Iskola tablóképével. Felső sorban a tanári kar: Berta László igazgató, Tóth Józsefné igazgatóhelyettes, Pásztor Géza osztályfőnök, Pászti Gézáné, Berta Lászlóné, Kuti Irma, Nagy Katalin, Szijjártó Gyula. Középső sorban a diákok: Szurek László, Farkas Katalin, Kovács Gizella, Rada László, H. Szabó Ilona, Tercsi Julianna, Varga László, Balázs Irma, Sáfrány Irén, Csanádi Ferenc. Alsó sorban: Varga József, Széll Ilona, Polyák László, Urbán Margit, Vörös Márta, Horváth Lajos, Varga Julianna, Kara Lídia, Kelemen Sándor és Polyák Margit.

Ikrek

Kecskemétről Molnár János és felesége, Krekk Erzsébet közösen osztanák meg ezt a régi családi képet. Olvasónk testvérének, Molnár Máriának az ikerkányai, Anikó és Csilla láthatók rajta 1969-ben.