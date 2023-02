A klub honlapján közzétettek szerint a senpai karatéka felépüléséhez több műtétre, ezáltal sok vérre van szükség. Klubja most irányított véradást szervezett, hogy így is segítsék Imre Zsolt gyógyulását. Az önkéntes segítőket ma 10–13 óra között várják a kalocsai karate edzőteremben (Ciglédi kert 3/A). A véradáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és a tajkártya is szükséges, valamint kötelező az arcot eltakaró maszk viselése is.