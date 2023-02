Csányi József polgármester a közösségi oldalán már néhány nappal korábban megosztotta gondolatait arról, hogy mi várható 2023-ban Félegyházán. „Én és a kollégáim felelősséggel tartozunk ezért a városért. Nem hajhásszuk a népszerűséget, nem hajszoljuk a várost felesleges hitelekbe, hanem mindig addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Ezt a Covid idején is így tettük és idén is így tesszük. Ebben az évben a Kossuth utca következő szakaszának újjáépítése, a volt Vasas-pálya teljes felújítása és az új móravárosi bölcsőde megnyitása fér bele. Ezek is nagy előrelépések. Ezeknek a beruházásoknak az uniós pénze a város számláján van. Emellett benyújtottuk a Molnártelepi út felújítására a pályázatunkat, erre készülünk.” – fogalmazott bejegyzésében a város vezetője.

A költségvetési rendelet elfogadása mellett, döntöttek az önkormányzati lakások lakbéreinek emeléséről is, ami hét éve nem változott. A most elfogadott lakbérek is töredékei a piaci árnak. Döntés született a szociális ellátás térítési díjának emeléséről is, ami érinti többek között a bentlakásos intézmények térítési díját, valamint a szociális étkeztetés és kiszállításának díját.

Az ülésen döntöttek arról, hogy továbbra is Kordás Roland töltheti be a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. ügyvezetői posztját, Szatmári Andrea pedig újabb öt évig vezetheti a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.