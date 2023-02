Kalocsának kedvezőnek tűnt ez a lehetőség, arra is gondolva, hogy ennyi embernek nemcsak szállásra, hanem különböző szolgáltatásokra is szüksége lesz az étkezéstől a fodrászig, sport- és kulturális programoktól az egészségügyi ellátásig. Persze akkor is elhangzott, hogy a projekt kulcskérdése az új Kalocsa–Paks Duna-híd megépülése. A laktanya hasznosításának ügyében az eltelt négy év alatt mindössze annyi történt, hogy kiválasztották a céget, akik a laktanya területén lévő új ivóvíz- és szennyvízhálózat terveit elkészítik.

A legutóbbi testületi ülésen megjelent Font Sándor országgyűlési képviselő, aki első napirendként tájékoztatást adott az elmúlt évi képviselői munkájáról. A városatyák kérdéseket intéztek hozzá, többek között arról is, hogy mit tud a Foktői úti laktanya hasznosításáról.

Font Sándor válaszában elmondta, hogy sok a bizonytalanság a laktanya hasznosítása körül, hozzá is eljutottak olyan hírek, hogy talán erre már nem is lesz szükség, mert a túloldalon épített konténerlakásokkal hamarabb meg lehet oldani a munkások szálláskérdését, és amíg nincs kész a híd, a megközelítés is nehézkes. Úgy véli, hogy áttörést hozhat ebben a kérdésben, hogy a híd a legkomorabb becslés szerint is 14 hónapon belül elkészül, valamint hogy a Paks2 beruházás élére új vezérigazgató került, Jákli Gergely személyében, akivel már ő is és Filvig Géza polgármester is tárgyalt erről.

Ezenkívül hamarosan sor kerül egy olyan megbeszélésre, melyen a Duna bal partját érintő, bizonytalan helyzetben maradt, úgynevezett kerítésen kívüli, de a Paks2-építkezéshez kötött beruházásokról folyik majd egyeztetés.

Font Sándor megerősítette, reméli, hogy ez elmozdulást hozhat ebben a kérdésben, mert ő is úgy véli, hogy kicsit elhanyagolták a Kalocsán és környékén kínálkozó lehetőségek felkutatását.