A Kecskeméten 2019-ben alakult egyesület eseményeiről többször beszámoltunk. A főként gyermekek számára programokat szervező egyesület tagjainak egy egészen új környezetben kellett helytállniuk: Törökországban mentettek életeket. Köszönhető ez annak, hogy egy évvel ezelőtt teljesítették a katasztrófavédelem minősítő vizsgáját, ami városi kutató mentő tevékenységre jogosítja fel őket. Némiképp jóslászerű módon egy földrengést szimuláltak a vizsgán.

– A Hírös Rescue Team vezetője, Trencsényi Péter telefonált 9-én, hogy lehetőségünk van, Magyar Református Szeretetszolgálat kutató-mentő csapatának tagjaként a törökországi földrengés helyszínére utazni. Természetesen gondolkodás nélkül igent mondtunk erre a lehetőségre és 10 perc alatt megbeszéltük, hogy kik azok, akik biztosan jönnek az egyesületből. Majd gyorsan összeállítottuk a technikai eszközöket, szakfelszereléseket, melyekre szükségünk volt és egy óra alatt készen álltunk az indulásra.

– A Hírös Rescue Team öt tagjával mentünk fel közösen a reptérre, kilencen képviseltük a hírös várost, valamint a legnagyobb hős Mogyi kutya. A csapat feladata a romok közt rekedt, élő személyek felkutatása, és mentése volt – idézte vissza az elindulás előtti pillanatokat Balázs István, az Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyik alapítója.

– A reptéren már a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai vártak bennünket. Hihetetlenül gyors volt a kijutáshoz szükséges ügyintézés, hiszen 10 óra magasságában kaptuk a telefonhívást, és a repülőnk 20 óra 20 perckor szállt fel a ferihegyi reptérről. Minden segítséget megkaptunk, hogy minél gyorsabban fel tudjunk kerülni erre a gépre, és minél előbb ki tudjunk érkezni arra a helyszínre, ahol várták a segítséget – mondta Kovács Andrea, az egyesület másik alapítója.

A több emeletes épületek szemmagasságban voltak

Adanába érkezve kapták meg azt a területet, ahol menteniük kell. Ez a Hatay tartományban található Antakya városa volt.

– Már a helikopterről apokaliptikus látvány tárult a szemünk elé: az utcák összedőlve, romokban állt egy közel 500 ezer fős nagyváros. Odaérkezve, a Magyar Református Szeretetszolgálat már kint lévő csapatának vezetőjével felvettük a kapcsolatot és így vált a csapat 19 fős mentőcsapattá négy kutyával. Egy rövid eligazításon vettünk részt és már indultuk is a szektorokra osztott katasztrófával sújtott terület megadott címeire, öt fős mentőcsoportokban. Akkor éreztük a valóság súlyát, amikor leszálltunk a járműről, amivel kiérkeztünk a helyszínre. Az utcákon sétálva a több emeletes épületek szemmagasságban voltak, vagy még attól jobban összedőlve. Azt az érzést nem lehet szóban elmondani idézte vissza Balázs István az odaérkezés tapasztalatait.

– Tűzoltóként az volt a feladatunk, hogy megítéljük azt, hogy az adott épületbe be lehet-e menni, vagy nem. Petiékkel úgy beszéltük meg, hogy a kutyát csak olyan helyre küldjük be, ahová mi is bemennénk.

Az érkezésünktől számított másfél órán belül meg is volt az első utórengés, társaink szóltak, hogy azonnal jöjjünk ki a lelógó törmelékek alól, mert mozog a föld

– mondta Balázs István.

– Nagyon figyelni kellett, mert a vízszintes és a függőlegesnek a fogalma elveszett, mindenféle irányban meg voltak dőlve az épületek. Volt, ami teljesen összedőlt, míg más épületeknek a fele omlott össze. Nem távolodtunk el egymástól, az volt a lényeg, hogy folyamatos kapcsolatban legyünk, vigyázzunk egymásra – mondta Andrea.

A magasból is látszódott a pusztítás

Fotós: Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Észre sem vették, hogy lement a Nap

Már a munkaterületre, Antakya központjába való bejutás sem volt egyszerű, hiszen mindenhol romok hevertek. A kevés épen maradt útvonalon koncentrálódott a forgalom. Azután pedig egész nap folyt a munka, hajnaltól késő estig, a metsző hidegben. – Az egyik pillanatban csak azt veszed észre, hogy lement a Nap, és hideg van. Semmi átmenet nem volt. Napközben, 14-15 fok, és ahogy elindult a nap lefelé, onnantól minden ruháját felvette magára az ember, olyan hideg volt – mondta István.

– Már délután négy órakor látszott a leheletünk. Hajnali egy órakor, amikor beesünk a sátorba, akkor az első éjszaka mínusz 4 mínusz 6 fok között volt a hőmérséklet, de előfordult mínusz kilenc fok is. Ez nem csak a mentésre volt hatással, hanem természetesen rontotta a túlélők esélyeit is – tette hozzá Andrea.