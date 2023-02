– Mi tudunk enni-inni és sátrakat is kaptunk. A követség, a helyiek is és az Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) is nagyon sokat segít. De vannak katonák, rendőrök akik a szabad ég alatt alszanak, ezért mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat a körülményeink miatt. Nappal jó az idő, de az éjszakák hidegek, ami nem könnyíti az amúgy sem egyszerű helyzetet és az utórengések is nagy nehézséget okoznak a mentésben.

A romok látványa pedig leírhatatlan.

Mintegy Magyarországynyi területet érintett a földrengés. Mi egy körülbelül 500 ezres városban vagyunk, ahol a túlélők hajléktalanok lettek, hiszen minden elpusztult. Aki túlélte, most a romos házak előtt, vagy az épen maradt autókban húzza meg magát – részletezte az elképzelhetetlen állapotokat Trencsényi Péter, hozzátéve: a szeretetszolgálat csapata már három túlélőt mentett ki a romok közül és a Hírös Rescue Team is több embert talált, de már túl sok idő telt el a rengés óta, ezért őket nem tudták élve kihozni a törmelékek közül.

Trencsényi Péter elmondta, hogy nem tudják pontosan, hogy meddig maradnak, de egy-két napot még biztosan.