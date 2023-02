A NATO-futás mezőnye délelőtt kilenc órakor indult a Bocskai utcai lakótelepről a városközpont felé, a főtéren a díszpávát megkerülve futottak vissza a kiindulás ponthoz és ezt a távot kétszer tették meg. Az egészséges életmódot és a rendszeres testmozgást népszerűsítő futás egyben a béke melletti kiállás is volt az intézmény részéről.

– A futásra az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, rövidítve NATO katonai egyesülés katonai tanácsának felhívására csatlakozott már korábban a Magyar Honvédség és most intézményünk és a halasi kadétok is. Ez a futás tulajdonképpen egy demonstráció a békéért és barátságért. Az is motiválta iskolánkat a csatlakozáshoz, hogy a mostani időszakban nagyon aktuális, hogy kiálljunk a béke mellett, és a futással kinyilvánítsuk a béke és a nemzetek közötti baráti együttélés melletti vágyunkat – nyilatkozta hírportálunknak Molnár Nándor KSZC Dékáni Árpád Technikum igazgatója.