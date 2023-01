A felújítást jelenleg a Fő utcán, a Csendes köz és a Bánk bán utca között végzik, de már megkezdték a túloldali járda bontását is az Arany János Általános Iskola előtt. Rávai Mónika alpolgármester elmondta: a járdák mellett parkosítanak is és összesen 78 fát ültetnek. A járdák mentén újabb zöldfelületeket is kialakítanak, és új utcabútorok kerülnek az érintett szakaszokra. Gondoltak a kerékpárosok biztonságára is. A bringások ezentúl a Szent Imre utcában mindkét irányban közlekedhetnek, így nem kell a forgalmasabb Fő utcára hajtaniuk a kerékpárútról.