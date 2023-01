Ünnep 1 órája

Megáldották vízkereszt napján a kecskeméti népkonyhát – galériával

Január 6-án, vízkeresztkor hagyomány a házszentelés. Ennek jegyében a népkonyhaként is működő kecskeméti Wojtyla Barátság Központot is megáldották, hogy a 2023-as esztendő is eredményesen, szeretetben teljen.

Az ünnepségen a szertartást dr. Jeney Gábor Soltvadkert plébánosa végezte el Fotós: Sebestyén Hajnalka

Pénteken együtt ünnepeltek a Wojtyla Barátság Központba járó sorközösség tagjai és a mindennapi ételosztást támogatók. A vízkereszti áldás és a meghitt zeneszó sem maradt el. A Wojtyla ház 18 esztendős fennállása során hagyománnyá vált, hogy Vízkereszt napján az egyház elhívatott szolgája szenteltvízzel meghinti a szociális intézmény helyiségeit. A népkonyha ebédlőjének ajtó szemöldökfájára felírja az évszámot és – népi értelmezés szerint – a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G (vagy C) + M + B + 23. Más értelmezés szerint a 3 betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus, Mansionem, Benedicat – azaz Krisztus áldja meg e házat! Az ünnepségen e szertartást dr. Jeney Gábor Soltvadkert plébánosa végezte el. A ceremónia részeként megidézte a karácsonyi ünnepkört záró Vízkereszt hagyományát, eredetét, majd felírta a II. János Pál pápa festménye alatti fára a 20 + G + M + B + 23 formátumot. Ezt követően végig járta az épületet, és minden helyiséget külön-külön is megáldott, hogy egész évben Isten szerető figyelme, gondoskodása oltalmazza. Dr. Jeney Gábor biblikus gondolatait is megosztotta. Szívből kívánta, hogy mindenki részesüljön Isten áldásából, mert lehetnek külső nehézségek, de általa minden akadály legyőzhető. A város nevében Jánosi István, a városrész önkormányzati képviselője mondott köszöntőt. Kiemelte: minden év eleje kettősséget sugall. Egyrészt az új év reményeket jelent, másrészt a karácsonyi fények után megérkeznek a szürke hétköznapok. Az ő lelkivilága is most egy kicsit szomorúbb, éppen ezért örömmel jött a Wojtylába, ahol mindig újratöltekezik, lelki útravalót kap, és ezért nagyon hálás. Jó látnia, hogy ez az intézmény nemcsak az ünnepek idején, hanem egész évben felkarolja a szegényeket. Végül mindenkinek azt kívánta: bármennyire is nehéznek ígérkezik az idei év, találják meg a mindennapokban azokat az apró örömeket, melyek boldogságot szereznek számukra. A vízkereszti ebédet a keceli a Pintér Művek Kft. tulajdonosa, a Pintér család ajánlotta fel. Képviseletükben Pintér Józsefné Ilona és menye, Pintérné Farkas Csilla érkezett az eseményre, nem üres kézzel, hiszen százhúsz adag birkagulyást tálaltak ki, melyhez ízletes kalács és gyümölcs is járt a támogatók jóvoltából.

Vízkeresztkor megáldották a kecskeméti népkonyhát Fotók: Sebestyén Hajnalka

Pintér Józsefné köszöntőjében a hálára hívta fel a figyelmet, melyről egyetlen nap se feledkezzen meg senki. Adjon hálát azért, amiért van mit ennie, van étel az asztalon. Részt vett még a ceremónián Kecelről Király Tibor, és lánya, Király Enikő, valamint Balassa Sándor, a Wojtyla egyik támogatója. A vendégeket Farkas Pál, a Wojtyla munkatársa mutatta be. Az ünnepség meghitt hangulatát emelte a jelenleg holland zeneakadémián tanuló Beke Márk harsonás. Az egykori kecskeméti diák kisiskolás kora óta rendszeresen játszik wojtylás ünnepségeken, mindig örömmel tesz eleget a meghívásnak. Örömmel mesélt tanulmányairól, eddigi eredményeiről a sorsközösség tagjainak, és elárulta, hogy nyáron várhatóan közös koncertet ad majd a Városi Fúvószenekarral Kecskeméten.

