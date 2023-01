Némethné Katona Margit tassi könyvtárvezető

Fotós: baon.hu

Némethné Katona Margit tassi könyvtárvezető: Ki gondolta volna, hogy jöhet még rosszabb a járvány után? Ki gondolta volna, hogy háború tör ki a közvetlen szomszédunkban? Hogy emberek ezrei menekülnek otthonukból? Személyes érintettség is indított bennünket a segítésre. Iskolánk egyik megbecsült tanárnője Kárpátalján született, családja, barátai szorultak segítségre. Bizony alig indult el a reménnyel teli 2022, jött ez a borzalom. Könyvtárosként és magánemberként is megrázott a háború előzménye, lefolyása. Kedves költő barátunkat Lőrincz P. Gabriellát hívtam ismét a könyvtárba és a versein, élményein, tapasztalatain keresztül próbáltuk értelmezni a szülőföldjén folyó háború okait, a Kárpátalján élő magyarok eddigi és ez utáni sorsát. Az év végén még mindig nem látjuk a háború végét, bár vannak megoldás ötletek, sajnos nem fogadják meg a döntéshelyzetben lévők. A kultúra felelőseként igyekeztem változatos programokkal színesíteni a településen élők életét. Magánemberként csodálatos várakozással telik az adventi időszak, várjuk a hatodik unokánkat! Ez ad reménységet az embernek! Azt kívánom mindenkinek, hogy békességben élje meg az ünnepeket!

Nagy Máté, a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós tanára, zenekarvezető

Fotós: baon.hu

Nagy Máté, a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós tanára, zenekarvezető: A 2022-es év nagyon mozgalmas volt, de milyen gyorsan elillant. Az az érzésem, hogy felgyorsultak a történések. A változás szelét érzem magam körül, mind önmagammal, mind a munkámmal kapcsolatban. A művészeti iskolánkban a változás szelei fújnak, egyre több feladatot veszek át, egyre jobban belelátok az intézményvezetéssel járó tevékenységekbe. A megoldandó feladatok egyre sokasodnak, talán bonyolódnak, de megtanultam már, hogyan kell „abból főzni, amink van”. Annyi növendékekkel, kamaracsoportokkal, zenekarokkal való fellépésünk volt, hogy a felsorolás is hosszú lenne. A városi, környékbeli, és többek között a révfülöpi sőt a német közönség is elismerte a zeneoktatásunk magas színvonalát, és közösségünk magával ragadó erejét. Németországból közönségdíjjal tértünk haza, ami az egyik legmeghatározóbb, a jövőre nézve a legmotiválóbb történés volt. Hálás vagyok a családomnak, munkatársaimnak, vezetőimnek, a gyerekeknek, az ő családjuknak, hiszen az idei év minden sikere csak velük együtt sikerülhetett, ahogyan a jövőben is számítok a támogatásukra, hiszen az egyre nehezebb körülmények között nem engednék abból, amit eddig elértünk.

Kun Gábor, a Solti Polgárőr Egyesület elnöke

Fotós: baon.hu

Kun Gábor, a Solti Polgárőr Egyesület elnöke: A 2022-es év sok feladatot hozott egyesületünk tagjai számára, egyre nagyobb az igény a lakosság és az önkormányzat részéről is a segítségünkre. Főbb feladataink, a rend, a biztonság fenntartása, a bűncselekmények megakadályozása, a rendőrséggel közös szolgálatok ellátása. Munkánkat megfelelő technikai háttérrel (gépjármű, ruházat, technikai berendezések) látjuk el. A járőrözés mellett városi rendezvényeket is biztosítunk, iskolai foglalkozásokon veszünk részt, más civil szervezetek rendezvényeinél segítünk. Ezeken túl részt vettünk Hercegszántónál határrendészeti feladatok ellátásában is. A Solti Polgárőr Egyesület tagjai közül ebben az évben hatan megkapták a Kiváló Polgárőr címet. Köszönjük az Országos Polgárőr Szövetségnek és Solt Város Önkormányzatának anyagi támogatását. Ígérjük, hogy a továbbiakban is a tőlünk elvárható módon jelen leszünk a városban, segítjük a biztonságos, élhetőbb szebb tiszta városképet fenntartani. Köszönjük, hogy az emberek hozzáállása, bizalma felénk jó. Kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánok a Solti Polgárőr Egyesület tagjai nevében!

Horváth Balázs, a Honvéd Nyugdíjas Klub tagja

Fotós: baon.hu

Horváth Balázs, a Honvéd Nyugdíjas Klub tagja: Az elmúlt kettő esztendő jobbára a járványról, a korlátozásokról szólt. Az idei év szerencsére e vonatkozásban felszabadultnak bizonyult, lehetővé, hogy egyesületünk szabadabban és teljességgel szervezhette programjait, melyek látogatottsága jó volt, de még érezhettük az idősebb korosztály óvatosságát. Közösségünk tagjai örömmel vették a személyes találkozások nyújtotta élményeket, és a kimaradt beszélgetések is folytatódtak. A „négyévszakos” Strázsa Honvéd Túráink is, sokakat idevonzva Szabadszállásra. Az idei esztendő kiemelt eseménye Szabadszálláson is a Petőfi200 programsorozat. Egyesületünk kétnapos emlék- és túrarendezvénye a költő helyi emlékeit kívánta bemutatni, ezzel üdvözölve mindenkit, „Petőfi otthonában”. A megnövekedett energiaárak miatti intézményi működési korlátok adták az utóbbi hetek kihívásait. Új helyszíneket, partnereket kellett megismerni, a meglévő partnerekkel át kellett gondolni a lehetőségeket. Úgy vélem, nem volt hiábavaló az elmúlt esztendők munkája, mert sehol sem a „miért nem lehet”-tel és az elutasítással, hanem a „hogyan tudjuk”-ra találtunk a megoldáskeresésben. Nekünk 2022 az újbóli találkozásokról és a közösség sikeres összefogásáról szólt.

Asbóth György mentőtechnikus, Szabadszállási Mentőalapítvány kuratóriumi tag, HNYK elnökségi tag

Fotós: baon.hu

Asbóth György mentőtechnikus, Szabadszállási Mentőalapítvány kuratóriumi tag, HNYK elnökségi tag: Mentődolgozóként az utóbbi évek nagyon sok időt vettek el a családomtól, barátoktól a pandémia miatt. Az egészségügyi dolgozók a teljesítőképességük határán voltak. Sikerült leküzdenünk az őrületet, és bízom benne, hogy kissé nyugodtabban élhetünk. Több időt tudok együtt tölteni a szeretteimmel. Egy pozitív hatást fedeztem fel a vírus időszakában, hogy az emberek elkezdtek mozogni, sétálni, kocogni, egészségesebben élni, ezáltal is erősítve szervezetüket. A szabadidős sport rendezvények visszatértek, és remélem a következő évben lesz az embereknek elég idejük, és pénzük a részvételekhez. Az általunk szervezett eseményeken próbáljuk a korábbi évek nevezési díjait tartani, hogy minél kevesebb terhet tegyünk a családokra, és minél többen részt tudjanak venni a jótékonysági futó rendezvényeinken, és a Strázsa túrákon. Mentőalapítványunkkal sikerült összegyűjtenünk a nagyértékű eszköz önrészét, most mentőállomásunkat szeretnénk kibővíteni, a mindennapi komfortérzet növeléséhez szükséges eszközök beszerzésével. Nagyon bízom benne, hogy a háborús helyzet végre megszűnik, és tudunk együtt békében, szeretetben, anyagi biztonságban, környezettudatosan élni.

Szűcs Péter elektroműszerész, TV szerelő

Fotós: baon.hu

Szűcs Péter elektroműszerész, TV szerelő: Nagyon sikeres évet zárok. Négy éve Guillain–Barré-szindróma miatt nyaktól lefelé lebénultam, de elmondhatom, azóta mindent megteszek a gyógyulásomért, folyamatosan fejlődőm. Mindennap végzem a tornagyakorlatokat és eljutottam odáig, hogy fel tudok állni, és a lakásban járókerettel tudok járni, így ma már a magasabban levő dolgokat is elérem egyedül. A kezem is elkezdett erősödni, elbírom a fejszét, ami eddig nem ment és egyedül is tudok fát vágni. Szeretnék jövőre visszakerülni rehabilitációs kezelésre, ahol tudnak abban segíteni, hogy ismét tudjak járni. Amiért nagyon hálás vagyok, hogy mentálisan és anyagilag is kaptam támogatást. A Petőfi Népében megjelent cikk alapján a Kígyósi Csárda dolgozói, élükön Balog Martinnal, pénzbeli támogatást ajánlottak fel, amiből sikerült egy jó minőségű kerekesszéket vásárolnom és még egy gyöngébbet is, amit otthon tudok használni. Ez azért volt fontos számomra, mert Solton dolgozom egy számítástechnikai üzletben és csak ezzel a kerekesszékkel tudom ellátni a munkámat, ahol a tévék javításában is egyre jobb vagyok. Vallásos emberként, hálás vagyok a Jóistennek, hogy olyan embereket vezérelt utamba, akik segítik mindennapjaimat.