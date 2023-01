Török Erika kiemelte, hogy nem csak logisztikai képzésben részt vevő diákok érkeztek a versenyre, de logikus gondolkodással, kreativitással, az összefüggések megvilágításával és a hatékony csapatmunkával is jó megoldás születhet. A kész projektet prezentáció formájában kellett előadni a zsűrinek. Az ítészek a szakszerűséget, az innovativitást és a kreativitást értékelték, emellett látványosnak és érthetőnek is kell lennie a logisztikai problémára adott válasznak. A fő feladatot kvízfeladatok és összeszerelő feladatok, logisztikai társasjáték és sok mozgással járó logisztikai-építő kihívás is színesítette.

Török Erika hangsúlyozta, hogy napjaink nagyon fontos és innovatív tudománya a logisztika. Ennek számtalan területe van, az egyetem hallgatói a termelési logisztika területén nyerhetnek specializációt. Így a verseny résztvevői is a gyártási folyamatokba nyerhettek betekintést.