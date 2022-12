Több mint 100 évvel ezelőtt alapították meg a kiskunfélegyházi szakképzést, melynek jelentős mérföldköve 1969-ben a Kossuth Lajos Szakképzőiskola megépítése volt. Az intézmény hosszú évtizedek óta magas színvonalon képviseli nem csak a megyében, de országos szinten is a magyar szakképzést – fogalmazott az Ágazati Képzőközpont ünnepélyes átadásán Csányi József polgármester.

A városvezető hangsúlyozta, elkerülhetetlen, hogy a rohamosan fejlődő technológiával párhuzamosan az iskolát is fejlesszék, hiszen csak így tudják felvenni a versenyt az intézményben szakmát szerző fiatalok, akik csak így tudnak versenyképesek lenni a munkaerőpiacon.

A beruházás részleteiről Papp Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója számolt be a csütörtöki átadáson. Elmondta, 2009-ben indult el hazánkban a szakképzés teljes átalakítása. Első lépcsőben megalakultak a szakképzési centrumok, majd megújultak a képzési programok is. A struktúraátalakítás magával hozta különböző szakmák összevonását, illetve újak megjelenését.

A szakképzés dinamikus átalakítása folyamatos, követi a magyar gazdaság alakulását. Így valósult meg a duális képzés bevezetése is, ami azt jelenti, hogy a diákok az iskolai, ágazati alapképzés után a gyakorlati képzést cégeknél végzik.

Ugyanakkor a duális képzés elindításával párhuzamosan több probléma is felvetődött.

Előfordult, hogy a kis és közepes cégek nem tudták egy-egy szakma teljes vertikumát megtanítani a diákoknak, aki így a gyakorlati vizsgára sem tudtak felkészülni. Ez a probléma hívta életre az Ágazati Képzőközpont megvalósítását. A nonprofit társaságként működő képzőközpont feladata lesz ennek a felmerülő problémának az áthidalása. Koordinálja majd a gyakorlatot biztosító cégek és az iskola közötti feladatokat – részletezte Papp Gyula.

A triális képzéssel versenyképes tudás szerezhető

Azt is elmondta, hogy az ágazati képzőközpontban kialakított műhelyekben biztosítanak lehetőséget arra, hogy a diákok azt a gyakorlati tudást, amit a cégeknél nem tudnak elsajátítani, itt megtanulhassák. Ezáltal létrejött az úgynevezett triális képzés, vagyis az iskola, a gazdálkodó szervezetek és az ágazati képzőközpont közösen azon fognak munkálkodni, hogy minden tanuló versenyképes tudással kerüljön ki a munkaerőpiacra.

A főigazgató arról is beszámolt, hogy az ágazati képzőközpont megvalósítása együtt járt a tanműhely fejlesztésével is. Mintegy 700 négyzetméteren újult meg Kossuth Szakképző Iskola tanműhelye. Az épületben az energetikai felújítás során kicserélték a nyílászárókat, leszigetelték az épületet, korszerű felülvilágítók beépítésével csökkentették a világítási költségeket, és korszerűsítették a teljes elektromos hálózatot. Folyamatban van továbbá új, korszerű fémmegmunkáló gépek beszerzése is. A Pénzügyminisztérium pályázatán 97 millió forint uniós forrást kaptak az épület felújítására, 102 millió forintot a gépek beszerzésére, és mintegy 18 millió forintot több mint 250 oktató továbbképzésére. Ezek megvalósulásával adottak a feltételek ahhoz, hogy jövő év tavaszán egy csúcs berendezésekkel felszerelt oktatási központ kezdhesse meg a működését.